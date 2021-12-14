الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على قوانين تستهدف الأسرى والفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلى، صباح اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على ثلاثة قوانين "عنصرية" تستهدف الأسرى والفلسطينيين عمومًا، وتوسع من صلاحيات جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلى، وينتظر المصادقة على هذه القوانين بالقراءتين الثانية والثالثة لتصبح سارية المفعول.





ويسمح أحد مشروعات القوانين بتعزيز قوات مصلحة السجون بقوات من الجيش، وذلك بهدف قمع الأسرى فى السجون الإسرائيلية وتضييق الخناق عليهم، كما جرى التصويت على مشروع آخر تحت عنوان "خدمة الأهداف القومية" ويتيح للجيش الإسرائيلى إرسال تعزيزية خاصة للشرطة. أما مشروع القانون الثالث، فيستهدف المجتمع الفلسطينى داخل الخط الأخضر، ويتيح للجيش والشرطة الإسرائيلية اقتحام المنازل وتفتيشها، دون الحصول على أمر من المحكمة، تحت ذريعة لجم ومكافحة الجريمة والعنف داخل أراضى الـ 48.

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