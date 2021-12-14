بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ يناير

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت اليوم الثلاثاء 59610 إصابات جديدة بكوفيد-19، في أكبر زيادة يومية منذ أوائل يناير، بينما تواجه البلاد "موجة مد" من الإصابات بسلالة أوميكرون.
وأظهرت البيانات أيضا وفاة 150 بالفيروس في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة.
وعدد الإصابات الجديدة هو خامس أكبر عدد مسجل منذ تفشي الجائحة في مارس العام الماضي.
وارتفع عدد من يتلقون العلاج في المستشفيات في الفترة بين الرابع والعاشر من ديسمبر بنسبة 10 في المئة بالمقارنة مع الأيام السبعة السابقة.
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