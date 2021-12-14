موقع حجز تذاكر كأس السوبر الإفريقي 2021 مباراة الأهلي والرجاء // رابط tickets.qfa.qa

موقع حجز تذاكر كأس السوبر الإفريقي 2021، من أهم كلمات البحث حالياً بالتزامن مع التجهيز للقاء الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، مع الرجاء المغربي بطل كأس الكونفدرالية، حيث من المقرر إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الفريقين بقطر، وأعلن الكاف عن طرح تذاكر المباراة وحجزها إلكترونياً، وتم اشتراط تنفيذ الإجراءات الوقائية والصحية لمنع انتشار فيروس كورونا للتمكن من حضور المباراة، وحرصاً من موقعنا المتميز ثقفني على تقديم أهم الأخبار التي تهم مختلف الفئات والأعمار، فقد حرصنا على تقديم تفاصيل الموضوع الذي يخص ملايين من محبي ومشجعي مباريات كرة القدم، لذلك نعرض عليكم الرابط المخصص لحجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الإفريقي.

رابط حجز تذاكر كأس السوبر الإفريقي 2021

الدخول على الموقع الإلكتروني “tickets.qfa.qa“.

قراءة الشروط الواجب توافرها لحضور المباريات.

في حالة وجود حساب على الموقع نضغط على الدخول وتسجيل البيانات.

إذا لم يكن لديك حساب على الموقع نضغط على تسجيل.

تسجيل البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني وبيانات الاتصال.

النقر على حجز مقعد.

تحديد المباراة التي سيتم حضورها.

اختيار نوع التذكرة.

دفع ثمن التذكرة إلكترونياً.

موعد مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الإفريقي

تقام مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري والرجاء المغربي، يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدار البيضاء، وذلك على ملعب أحمد بن علي في الريان بقطر، وسوف يتم نقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت HD، ويسبق بث المباراة استوديو تحليلي لعرض أهم النقاط الفنية وخطط المديرين الفنيين لكلا الفريقين، وقد حددت اللجنة المنظمة للبطولة عدة شروط لحضور الجماهير لملعب المباراة نوضح فيما يلي.

شروط حضور مباراة السوبر الإفريقي 2021