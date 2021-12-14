الأردن : من اقام هذه الوليمة ولمن تعود هذه السيارات الفارهة ؟؟؟ صور

دوت الخليج :- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن اليوم الاثنين هذه الصور لسيارات فارهة كان اصحابها مدعوين على وليمة غداء اقامها احدهم .

وتداول الناشطون ايضا نفيا حكوميا ان تكون الدعوة وجهها احد الوزراء وان هذه السيارات تعود للحكومة وطواقهما ، حيث اكدت مصادر النفي المذكورة بأن الوليمة اقامها احد النواب في منطقة الياسمين وان السيارات تعود للنواب في اغلبها بينما حضر بعض الوزراء هذه الوليمة العرمرمية .

وسلامتكو ....

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