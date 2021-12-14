ميقاتي يطلب فتح تحقيق حول مؤتمر ببيروت تضمن "إساءات" للبحرين

دوت الخليج :- أدان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأحد، "الإساءة" إلى البحرين، وطلب فتح تحقيق بشأن مؤتمر عقدته جمعية بحرينية "محظورة" في بيروت الأسبوع الماضي، تضمن انتقادات للمنامة.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية البحرينية في بيان، إنها قدمت "احتجاجا شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية بسبب استضافة بيروت مؤتمرا لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب لغرض بث وترويج مزاعم (..) ضد المملكة".

وقال ميقاتي في بيان، إنه "طلب فتح تحقيق فوري ومنع تكرار ما حصل، بعدما تبلغ عبر الخارجية اللبنانية احتجاجا رسميا من البحرين على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة".

وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء (ميقاتي) يشجب بقوة ويدين التطاول على مملكة البحرين، قيادة وشعبا، ويرفض التدخل في شؤونها الداخلية، والإساءة إليها بأي شكل من الأشكال"، مبديا حرصه على العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.

كما أفاد ميقاتي "رفض استخدام لبنان منطلقا للإساءة إلى مملكة البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الإساءة إلى الدول العربية الشقيقة، ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي"، بحسب البيان.

واعتبر أن "ما يربط بين لبنان ومملكة البحرين أعمق من تصرف خاطئ لا يعبر عن رأي الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني، التي تكن للبحرين كل المودة والمحبة والاحترام".

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