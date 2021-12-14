الصحة العالمية: لسنا ضد الجرعات التنشيطية للقاحات ولكننا ضد عدم المساواة

وقال "غيبرييسوس" - فى مؤتمر صحفى أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء - إن ظهور المتحور أوميكرون دفع بعض الدول إلى توزيع جرعات تنشيطية من اللقاحات لجميع البالغين من سكانها تقريبا، وذلك على الرغم من الافتقار إلى دلائل بفعالية الجرعات التنشيطية ضد هذا المتحور.
وأعرب عن قلق المنظمة من أن برامج الجرعات التنشيطية للقاحات المضادة لفيروس كورونا التى تقوم بها بعض الدول ستكرر مشكلة اكتناز اللقاحات الذى شهدناها هذا العام وستفاقم عدم المساواة فى توزيع اللقاحات.
وأردف قائلا: "من الواضح أنه بينما نمضى قدما فإن الجرعات التنشيطية قد تلعب دورا مهما، خاصة بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر أكبر للإصابة بأعراض خطيرة من المرض والوفاة".
وأضاف أن المنظمة ليست ضد الجرعات التنشيطية ولكنها ضد عدم المساواة، مشددا على أن "الاهتمام الأول للمنظمة هو إنقاذ الأرواح فى كل مكان".
وأشار إلى أن إعطاء الجرعات التنشيطية لفئات ذات خطورة منخفضة لتطوير أعراض خطيرة من المرض أو الوفاة، يعرض ببساطة حياة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأعراض خطيرة أو من يزالون بانتظار جرعاتهم الأساسية بسبب قيود الإمداد للخطر.
وأكد أن الأولوية يجب أن تكون لتطعيم الأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم، حتى فى الدول التى لديها سبل أفضل للوصول إلى اللقاحات.
وأوضح أن 41 دولة مازالت لم تلقح 10% من سكانها، و أن 98 دولة لم تصل إلى تلقيح 40% من السكان، مؤكدا أنه "إذا قضينا على عدم المساواة سنقضى على الوباء".
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