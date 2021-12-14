غدا.. الرئيس الجزائرى يزور تونس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرئاسة التونسية - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن هذه الزيارة ستكون فرص متجددة لتعزيز روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة وترسيخ التشاور والتنسيق القائم بين القيادتين فى البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

يشار إلى أن رئيس الوزارء الجزائرى أيمن بن عبد الرحمن قد قام بزيارة رسمية لتونس فى التاسع من الشهر الجارى على رأس وفد وزارى هام.

وجاءت زيارته تكريسا للتشاور الدائم بين البلدين وترجمة لإرادة قيادتى الدولتين للارتقاء بالعلاقات التونسية - الجزائرية المتميزة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والمستدامة استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين.

وفى السياق، أوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيارة تندرج فى إطار تعزيز علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وتوسيع مجالات التعاون، والارتقاء به إلى مستوى نوعى يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتى البلدين وشعبيهما.