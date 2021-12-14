أمريكا : أوميكرون يمثل 3 % من إجمالى حالات كورونا فى البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن متغير أوميكرون يمثل الآن ما يقرب من 3 % من إجمالى حالات كوفيد-19 المسجلة فى البلاد، مما يدل على أن المتحور الجديد بدأ فى الانتشار بالولايات المتحدة.





وقدر مركز السيطرة على الأمراض - فى إفادة إعلامية، نقلت عنها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - أن أوميكرون يمثل 2.9 % من الحالات الأمريكية المسجلة فى الأسبوع المنتهى فى 11 ديسمبر الجارى، ارتفاعا من 0.4 % قبل أسبوع. ومن المتوقع أن يرتفع الرقم بسرعة فى ظل الارتفاع الحاد فى إصابات أوميكرون فى البلدان الأخرى، على سبيل المثال، قدر المسؤولون فى بريطانيا أن أوميكرون سيكون المتحورالسائد هناك فى غضون أيام.

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