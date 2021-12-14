بوتين لماكرون: بولندا ودول البلطيق تنتهك التزاماتها بحماية حقوق المهاجرين

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، انتهاك بولندا ودول البلطيق التزاماتها بحماية حقوق المهاجرين، ولفت إلى ضرورة تسوية الأزمة مباشرة مع بيلاروس.

وذكر الكرملين، في بيان، أن بوتين وماكرون أجريا اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا بمبادرة من الطرف الفرنسي، الذي طرح خلال المكالمة قضية الأوضاع على حدود بيلاروس مع دول الاتحاد الأوروبي.

ودعا بوتين في هذا السياق إلى مناقشة القضايا المتشكلة في اتصالات مباشرة بين ممثلي دول الاتحاد الأوروبي مع السلطات في مينسك.

ولفت بوتين، حسب البيان، إلى "انتهاك بولندا ودول البلطيق للالتزامات الدولية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين وضرورة تسوية أزمة الهجرة بالتوافق مع أحكام القانون الإنساني".

وذكر الكرملين أنه "تم الإعراب عن الأمل في أن تتم إنهاء قضية المهاجرين على الحدود من الأجندة في اقرب وقت".