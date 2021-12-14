طريقة فعالة لتغفو في النوم في خلال دقائق

طريقة فعالة لتغفو في النوم، البعض منا يواجه بعض المشكلات المتعلقة بالنوم بسبب الكثير من الأسباب لا يمكننا النوم أو الاسترخاء فالبعض يجد صعوبة في الشعور بالاسترخاء وصعوبة الدخول في النوم، لهذا هناك أكثر من طريقة تساعد في النوم بعمق، منها طريقة الدكتور اندرو ويل والتي تعرف باسم طريقة 4-7-8 وهي طريقة بسيطة من أجل الشعور بالراحة قبل النوم ولتغط في نوم سريع وهانئ والسطور التالية نعرفكم بها على طريقة 4-7-8 للنوم.

طريقة 4-7-8 المحفزة للنوم في دقائق قليلة

يوضح الدكتور أندرو الخطوات التالية من أجل اتباع طريقة النوم 4-7-8 وهي:

وضع طرف اللسان على اللثة بخلف الأسنان العلوية ومن ثم إصدار صوت الزفير وإخراجه بالكامل بفتح الفم. وبعد ذلك يتم غلق الفم من أجل الاستنشاق بهدوء من الأنف وذلك لأربع مرات. ومن ثم يتم حبس الأنفاس مرة أخرى والبدء في العد حتى الوصول لرقم سبعة وبعد ذلك يتم فتح الفم للتنفس من خلاله والبدء في العد حتى الوصول للرقم ثمانية. ولهذا عرفت باسم 4-7-8 حيث يعتبر النفس بتلك الكيفية مهدئ طبيعي للجهاز العصبي ويزيد شعور الاسترخاء.

بعض الآراء توضح أن اتباع تلك الكيفية يحسن من الشعور بالراحة والدخول في نوم عميق في أقل من خمس دقائق، كما ويفضل وفقًا لآراء الخبراء أن يكون روتين الاسترخاء قبل النوم أفضل طريقة حتى يساعد مع تلك الطريقة للدخول في النوم بسرعة.

روتين قبل النوم لسرعة الدخول في النوم

وحتى يصل الشخص لأفضل راحة ذهنية قبل النوم حتى ينام سريعًا يفضل اتباع الروتين التالي:

قبل نصف ساعة من وقت النوم يجب الابتعاد عن أي أجهزة إلكترونية، لأن الضوء الخارج منها يعمل على تقليل إفراز الهرمون المسئول عن النوم وهو هرمون الميلاتونين.

في فترة النصف ساعة قبل النوم بدلًا من الأجهزة الإلكترونية من الأفضل قراءة كتاب هادئ أو الاستماع للموسيقى الهادئة.

كما ويجب أن تكون الغرفة هادئة دافئة لتساعد على النوم ومسموح بوجود إضاءة بسيطة خافتة تزيد من شعور الراحة.

ويوصى بوضع قناع على العين واستخدام ستائر قاتمة.