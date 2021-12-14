التسجيل فى وظائف النيابة العامة 1443 للرجال والنساء وشروط القبول فى وظائف النيابة العامة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة على عدد من التخصصات المطلوبة فى النيابة العامة 1443 والتي تم الإعلان عليها حيث تم إتاحة التقديم على وظائف النيابة للرجال والنساء والتي يتم التسجيل فى النيابة العامة بطريقة إلكترونية وفق شروط يجب أن تنطبق على الراغب فى الالتحاق بوظيفة النيابة العامة والتي يبحث عنها الكثير من الشباب السعودي للانتساب إليها بسبب رواتب وبدلات النيابة العامة المرتفعة والتأمينات الاجتماعية والصحية لموظفي النيابة العامة. المؤهلات المطلوبة فى وظائف النيابة العامة للرجال والنساء يتم التقديم لحاملي الدبلومات المتوسطة والكلية وأصحاب الشهادات المعادلة.

وأيضاً التقديم لحملة البكالوريوس.

ثم الأشخاص الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا والماجستير.

ملاحظة: أولوية القبول فى وظائف النيابة للتخصصات التربوية وبعدها تأتي التخصصات الغير تربوية. شروط التسجيل فى وظائف النيابة العامة 1443 أولاً التقديم فى الوظائف العامة متاح للرجال والنساء من أصل ومنشأ سعودي وحاملين للجنسية السعودية.

كذلك يتم استثناء فى شرط المنشأ لمن كان يعمل والده بخدمة المملكة بالخارج.

ثم يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة والسير والسلوك ولم يسبق أن تم إدانته أو الحكم علية فى قضية مخلة بالشرف أو جنائية.

أيضاً التقديم متاح لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يتم عمل معادلة من وزارة التربية التعليم والتصديق عليها لمن يحمل شهادة من خارج البلاد.

ثم يتم اجراء مقابلة شخصية واختبارات يجب أن يتجاوزها المتقدمين للقبول فى وظيفة النيابة.

كذلك يجب تجهيز كافة الأوراق والمستندات المطلوبة فى التقديم للنيابة العامة. خطوات التقديم فى وظائف النيابة العامة 1443 للرجال والنساء يجب تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة.

ثم تسجيل دخول إلى موقع جدارة للتوظيف لاستكمال خطوات التسجيل.

وبعد ذلك إنشاء حساب فى جدارة.

وبعدها يتم إدخال البيانات مثل رقم الجوال ورقم الهوية والبريد الإلكتروني.

ويتم إدخال الرمز الذي تم إرساله على الجوال المسجل.

وبعد ذلك يتم رفع المستندات الدالة على صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم تحديد وظائف النيابة العامة.

وبعد ذلك النقر على خيار طلب التقديم وانتظار نتائج التقديم فى وظائف النيابة العامة 1443. المؤهلات المطلوبة فى وظائف النيابة العامة للرجال والنساءشروط التسجيل فى وظائف النيابة العامة 1443خطوات التقديم فى وظائف النيابة العامة 1443 للرجال والنساء الوسوم

التسجيل فى وظائف النيابة العامة 1443 للرجال والنساء وشروط القبول فى وظائف النيابة العامة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة على عدد من التخصصات المطلوبة فى النيابة العامة 1443 والتي تم الإعلان عليها حيث تم إتاحة التقديم على وظائف النيابة للرجال والنساء والتي يتم التسجيل فى النيابة العامة بطريقة إلكترونية وفق شروط يجب أن تنطبق على الراغب فى الالتحاق بوظيفة النيابة العامة والتي يبحث عنها الكثير من الشباب السعودي للانتساب إليها بسبب رواتب وبدلات النيابة العامة المرتفعة والتأمينات الاجتماعية والصحية لموظفي النيابة العامة. المؤهلات المطلوبة فى وظائف النيابة العامة للرجال والنساء يتم التقديم لحاملي الدبلومات المتوسطة والكلية وأصحاب الشهادات المعادلة.

وأيضاً التقديم لحملة البكالوريوس.

ثم الأشخاص الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا والماجستير.

ملاحظة: أولوية القبول فى وظائف النيابة للتخصصات التربوية وبعدها تأتي التخصصات الغير تربوية. شروط التسجيل فى وظائف النيابة العامة 1443 أولاً التقديم فى الوظائف العامة متاح للرجال والنساء من أصل ومنشأ سعودي وحاملين للجنسية السعودية.

كذلك يتم استثناء فى شرط المنشأ لمن كان يعمل والده بخدمة المملكة بالخارج.

ثم يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة والسير والسلوك ولم يسبق أن تم إدانته أو الحكم علية فى قضية مخلة بالشرف أو جنائية.

أيضاً التقديم متاح لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يتم عمل معادلة من وزارة التربية التعليم والتصديق عليها لمن يحمل شهادة من خارج البلاد.

ثم يتم اجراء مقابلة شخصية واختبارات يجب أن يتجاوزها المتقدمين للقبول فى وظيفة النيابة.

كذلك يجب تجهيز كافة الأوراق والمستندات المطلوبة فى التقديم للنيابة العامة. خطوات التقديم فى وظائف النيابة العامة 1443 للرجال والنساء يجب تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة.

ثم تسجيل دخول إلى موقع جدارة للتوظيف لاستكمال خطوات التسجيل.

وبعد ذلك إنشاء حساب فى جدارة.

وبعدها يتم إدخال البيانات مثل رقم الجوال ورقم الهوية والبريد الإلكتروني.

ويتم إدخال الرمز الذي تم إرساله على الجوال المسجل.

وبعد ذلك يتم رفع المستندات الدالة على صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم تحديد وظائف النيابة العامة.

وبعد ذلك النقر على خيار طلب التقديم وانتظار نتائج التقديم فى وظائف النيابة العامة 1443. المؤهلات المطلوبة فى وظائف النيابة العامة للرجال والنساءشروط التسجيل فى وظائف النيابة العامة 1443خطوات التقديم فى وظائف النيابة العامة 1443 للرجال والنساء

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