بوتين يحذر من استمرار ضخ السلاح إلى أوكرانيا

بوتين يحذر من استمرار ضخ السلاح إلى أوكرانياحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء من مواصلة ضخ السلاح إلى أوكرانيا، وبين أن هذا الإجراء يمثل تهديداً مباشراً لروسيا.

ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" عن الكرملين في بيان له اليوم، القول: "إن الرئيس بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون شرح خلالها الأوضاع المتشكلة حول أوكرانيا".

ولفت بوتين إلى أن السلطات الأوكرانية تقوم عن قصد بتصعيد الأوضاع على خط التماس مع التغاضي مع عدد من الدول الغربية.. مشيراً إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة الحديثة يمثل تهديداً مباشراً لأمن روسيا.

وشدد الرئيس الروسي على "أهمية إطلاق مفاوضات دولية في أسرع وقت لوضع ضمانات مسجلة قانونياً تستبعد أي توسع لاحق للناتو إلى الشرق ونشر أسلحة تهدد روسيا في الدول المتاخمة وخاصة في أوكرانيا".

كما دعا بوتين فرنسا إلى التعامل بالفهم مع مباعث القلق التي تم الحديث عنها والمشاركة في بحثها.

وحول الوضع على حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي أشار بوتين إلى ضرورة مناقشة المشاكل التي نشأت هناك وحلها عبر الاتصالات المباشرة لممثلي أعضاء الاتحاد الأوروبي مع مينسك .

وأضاف بيان الكرملين "يجري لفت الانتباه إلى انتهاك بولندا ودول البلطيق للالتزامات الدولية لحماية حقوق اللاجئين والحاجة إلى حل أزمة الهجرة وفقاً لقواعد القانون الإنساني".. موضحاً أنه "تم الإعراب عن الأمل في إزالة مشكلة المهاجرين على الحدود في المستقبل القريب".