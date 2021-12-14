القمة الخليجية تؤكد على العمل الجماعى لمواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، أكد البيان الختامى للقمة على تعزيز دور المرأة والشباب فى الاقتصاد والأعمال، وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالتغير المناخى.

وفى افتتاح القمة، أكد ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، على تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية.

وقال الأمير محمد بن سلمان فى كلمته: "نعمل على تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، وندعم الحل الدبلوماسى للنزاعات".

وتطرق ولى العهد السعودى إلى مجموعة من قضايا المنطقة، مشددا على "أهمية الحل السياسى للأزمة اليمنية"، بالإضافة إلى "أهمية استقرار العراق".

من جانبه، أكد العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على "أهمية الدور السعودى لتجاوز التحديات"، مشددا كذلك على ضرورة "الالتزام بمضامين إعلان العلا".

بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، نايف الحجرف، إن هناك "عزيمة خليجية لتوحيد الصف والحفاظ على المنجزات".

وأضاف: "أمن واستقرار دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ. الأمن الخليجى منظومة مترابطة لمواجهة كل التحديات".

وتابع: "هدفنا تعزيز العمل الخليجى لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، ندعو لتعزيز المشاريع الخليجية المشتركة".