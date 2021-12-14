نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان دبي للتسوق ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن مهرجان دبي الخاص بالتسوق يصنف ضمن الفاعليات العالمية التي يتم إقامتها بشكل سنوي حيث أنه من المهرجانات الأكثر جذباً واستقطاباً للأشخاص في جميع مناطق العالم، ولاسيما للأشخاص الذين يعشقون التسوق، وله مكان متميز وبه تخفيضات متعددة لجميع البضائع والمستلزمات الشهرية أو اليومية، كما أنه جزء مهم من الفاعليات الخاصة بشهر ديسمبر، وله شهرة عالية وعالمية، ولذا فإننا سنقوم بتسليط الضوء على مهرجان دبي للتسوق ٢٠٢٢ وسنعطي لكم جميع المعلومات اللازمة.

مهرجان دبي للتسوق ٢٠٢٢

إن مهرجان دبي للتسوق بالدورة 27 له فاعليات بارزة وشيقة يبدأ 15 ديسمبر لهذا العام 2021 وينتهي 29 يناير 2022، يتم إقامته سنوياً بإمارة دبي، وكان هذا منذ 1996 توقف عاماً واحداً فقط وكان ذلك عام 2006 بسبب وفاة الشيخ مكتوم، وهذا المهرجان جعل دبي وجهة عالمية للتسوق وتستقطب أعداد كبيرة سواء من مواطني الإمارات أو السواح والزوار، وهدف هذا المهرجان هو أن يتم إدخال السعادة بقلوب الزائرين عبر عرض الكثير من التخفيضات، وإقامة مهرجانات التسوق على جميع البضائع ويكون به حفلات غنائية وعروض للأزياء.

الفاعليات الخاصة بمهرجان دبي

إن مهرجان التسوق بدبى 2021 تكون به خصومات وتخفيضات هائلة تقدم من المولات المختلفة والمراكز التجارية، يصل التخفيضات 90% ويكون ذلك على الماركات العالمية المعروفة والبضائع المحلية أيضاً، تتضمن الإلكترونيات، مستحضرات التجميل، المجوهرات، الأثاث، العطور، الساعات، ومعها السجاد، وبه الكثير من الجوائز المالية بمبالغ ضخمة وسحوبات مثل:

سحوبات نيسان

وهي أنه بإمكانك أن تفوز بسيارة نيسان والكثير من الجوائز التي تكون قيمتها 200000 درهم إماراتي وأكثر، وهذا عبر إنفاق 25 درهم فقط بجميع المتاجر التابعة لزوم أو محطات المترو بدبي، أو 75 درهم بمحطات إينوك وأبكو، وبإمكانك أن تشارك بالمهرجان من أربعة نوفمبر إلى 29 يناير، ويتم إعلان الفائزين من يوم 15 ديسمبر.

سحوبات إنفينيتي

سحوبات إنفينيتي تقدم لكم فرص ذهبية بأن تفوز بسيارة إنفينيتي أو مائة ألف درهم إماراتي بشكل نقدي، هذا غير الجوائز اليومية التي تكون بمقدار 10000 درهم، ويكون ذلك عبر إنفاق 200 درهم أو أعلى من ذلك بمحطات الوقود داخل جميع أرجاء دبي، وأيضاً محطات المترو في دبي إضافة للقرية العالمية أو سوق الذهب، وتكون من الفترة التي تبدأ 1 نوفمبر إلى 29 يناير، والسحب اليومي يقام بالقرية العالمية 15 ديسمبر 2021.