انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس مجلس القضاء سابقا صالح اللحيدان يرقد في العناية المركزة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت صفحة مشروع كبار العلماء على موقعها الرسمي في توتير أن الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا يرقد في العناية المركزة فلا تنسوه من صالح دعاءكم .. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه.

وتفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي والمشاهير والدعاة مع هذه التغريدة معبرين عن حزنهم للازمة الصحية التي تعرض لها الشيخ صالح اللحيدان طالبين المولى سبحانه وتعالى أن يشفي الشيخ الجليل الذي ارتبط اسمه بالقضاء السعودي ولم يبخل يوم عن إعطاء الدروس الدينية لطلابه في المسجد الحرام، فضلا على أنه كان قاضيا يحكم بين المتخاصمين بالعدل يلتزم بالقانون في كل قضية تؤل إليه.

ومن هذه التغريدات للأستاذ عبد العزيز خميس الصحفي المعروف ورئيس تحرير العرب اللندنية التي هي أول صحيفة عربية تصدر في بريطانيا وأوروبا الذي كتب على صفحته الخاصة توتير متمنيا الشفاه للشيخ صالح اللحيدان وأخبر محبيه عن تواجده في العناية المركزة.

كما دشن عبد الرحمن آل حميد العضو في هيئة كبار العلماء، ورئيس المجمع الفقهي وعضو في المجلس التأسيس لرابطة العالم الإسلامي “تويته “يسأل فيها الله أن يشفي الشيخ ويجمع له بين الصحة والعافية.

وكتب عبد الله رافيل على توتير قائلا اللهم إشف الشيخ صالح اللحيدان ومده بالصحة والعافية وطول العمر في الطاعة مضيفا حقنا على الشيخ صالح الدعاء له فلا تنسوه ولو بإعادة التغريدة.

من هو الشيخ صالح اللحيدان

هو الشيخ صالح بن محمد اللحيدان اسمه ارتبط بالقضاء السعودي وذلك لأنه عين في عام 1963 مساعدا لرئيس المحكمة الكبرى بالرياض إلى أن اصبح رئيسا للمحكمة ذاتها عام 1964 ثم عين بعد ذلك قاضي تميز وعضو القضائية العليا بالإضافة انه مؤسس مجلة راية الإسلام له عدد من الفتاوي في برنامج نور على الدرب برنامج إذاعي يبث من إذاعة القرآن الكريم السعودية، كانت أحد الفتاوي سبب في تنحيه عن منصبه كرئيس القضاء العدلي عام 1430 عندما أفتى بجواز قتل أصحاب القنوات الفضائية المخلة بالآداب قضاء مما أثار غضب أصحاب هذه القنوات الذين قاموا بحملة إعلامية كان لها تأثير على الرأي العام السعودي.

له عدد من المؤلفات نذكر منها