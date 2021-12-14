“إليك” فوائد ماسك القهوة للبشرة.. نعومةونضارة غير مسبوقة

فوائد ماسك القهوة للبشرة هل أنت من عشاق القهوة؟ كنتيجة لقراءة هذا المنشور، ستتمكن من تقديم فوائد ومعرفة إضافية عن القهوة بشكل عام، بالإضافة إلى استخدامها في العناية بالبشرة. القهوة غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي قد تساعد في مشاكل الجلد والشعر وفروة الرأس.

من أشهر فوائد القهوة قدرتها على الاسترخاء وتهدئة الجسم، وكذلك توسيع الأوعية الدموية تحت الجلد، مما يقلل من ظهور السيلوليت.

كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب 3، مما يساعد على إبقاء الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجلد والشعر في حالة عمل جيدة.

قد يساعد النياسين أيضًا في الوقاية من سرطانات الجلد غير الميلانينية نتيجة لذلك، قد يكون قناع القهوة هو الخيار المثالي لك.

قناع القهوة لجميع أنواع البشرة

فوائد ماسك القهوة للبشرة

يعتبر قناع القهوة اختيارًا ممتازًا وبدأت شركات مستحضرات التجميل في استخدام الكافيين في إنتاج منتجات العناية بالبشرة منذ عقد من الزمان، حيث للكافيين تأثيرات ملحوظة مثل تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهاب الذي ينتج عنه الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين.

فيما يلي بعض مزايا استخدام قناع القهوة لترطيب بشرتك ومنعها من التجاعيد:

القهوة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على الجلد ومكافحة علامات الشيخوخة.

تم العثور على زيت القهوة في العديد من الاختبارات ليكون له تأثير مفيد على الجلد، على غرار خصائص حمض الهيالورونيك المضادة للشيخوخة.

يمكن أن يساعد زيت بذور القهوة أيضًا على زيادة مرونة الجلد عن طريق زيادة مستويات الكولاجين والإيلاستين.

كما أنه يساعد في ترطيب البشرة عن طريق تقليل فقدان الماء.

أظهر مستخلص البن المطحون في العديد من التجارب أنه يحمي البشرة من التلف الذي تسببه الأشعة فوق البنفسجية من الشمس.

من ناحية أخرى، لا يمكن استخدام القهوة كبديل لمستحضرات الحماية من أشعة الشمس لأنها تعمل على حمايتك من حروق الشمس وتقليل آثار الشمس وكذلك أعراض الشيخوخة.

فوائد ماسكات القهوة

تنقية الجلد: تساعد مقشرات الوجه على إزالة طبقة الجلد الميت، لكنها لا تخترق مسام الجلد. نتيجة لذلك، لا يمكن تسميته كعلاج لحب الشباب.

علاج الهالات السوداء:قد يساعد قناع القهوة في علاج الهالات السوداء.

كل ما عليك فعله هو مزج نصف ملعقة من البن المطحون مع قطرتين من الماء في يدك حتى تتكون عجينة.

ثم امسح عينيك برفق دون فرك.

اتركيه من 5 إلى 10 دقائق ليجلس تحت العينين قبل مسحه بقطعة قماش ناعمة وشطف الوجه بالماء.

تأتي أقنعة القهوة في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام ولكن جميعها لها نفس الهدف وهو ترطيب البشرة ومعالجة علامات الإرهاق والتجاعيد.

ماسك القهوة والحليب

تم ​​تصميم هذا القناع للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة في بضع خطوات سهلة، حيث ينظف البشرة ويقلل الانتفاخ حول العينين.

المقادير:

1 ملعقة كبيرة.

مسحوق قهوة سريع الذوبان.

حليب خام ملعقة ونصف.

طريقة التحضير:

تحضير القهوة عن طريق مزجها مع الحليب حتى تحصل على تناسق سلس.

بعد ذلك، ضعيه على وجهك ورقبتك وانتظري 15-20 دقيقة حتى يجف.

ثم، لمدة 1-2 دقيقة، اشطفها بالماء البارد مع تدليك الجلد برفق.

قناع القهوة والكركم

هذا النوع من الماسك يغذي بشرتك ويفتح البقع الداكنة ويزيل خلايا الجلد الميتة، وسيكون حب الشباب والتجاعيد أقل وضوحًا نتيجة لذلك.

المكونات:

تستخدم 1 ملعقة كبيرة من القهوة في هذه الوصفة.

1 ملعقة كبيرة مسحوق كركم 1 ملعقة كبيرة زبادي يوناني

طريقة التحضير:

