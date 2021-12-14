التقديم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن توفير منصة الدعم والحماية الاجتماعية كمنصة جديدة من خلالها يتم تقديم دعم لجميع المواطنين والمواطنات المتواجدين في المملكة العربية السعودية، حيث تمّكن هذه المنصة المواطنين من التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور الذي تم تحديثه جديداً، وتوفر المنصة كافة الخدمات لجميع المواطنين المستحقين والمستفيدين من خدمات الوزارة، ويتم التسجيل ي منصة الدعم والحماية من خلال بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في أي مستفيد، وسوف نوضح لكم خطوة بخطوة طريقة التقديم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.شروط التقديم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، قد اعتمدت انطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية لتسهيل خدمات المواطنين بالمملكة، ولكن يتم التسجيل في المنصة من خلال توافر الشروط التالية علي جميع المواطنين وهي:
- يجب أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية سواء للرجال والنساء.
- التقديم يتطلب أن يكون الشخص مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.
- الدخل الشهري الخاص بالمستفيد للفرد المستقل أو الذي يخص الأسرة يجب أن يقل عن الحد الأدنى المحتسب.
- يتطلب التسجيل في المنصة أن تتطابق كافة الشروط المحددة من جانب برنامج الدعم والحماية فيما يخص امتلاك الأسرة.
- يجب التعهد من جانب الشخص بجميع الطلبات التي تحتاج إليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
أحد الأسئلة الهامة للمواطنين بالمملكة وهي كيف اسجل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية؟، حيث يتم التسجيل بشكل إلكتروني من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:
- يجب الدخول علي منصة التسجيل الأتية: الدعم والحماية الاجتماعية.
- يجب الدخول علي قسم الخدمات الإلكترونية من صفحة الموقع الرئيسية.
- يتم تحديد الاختيار علي “الخدمات الإلكترونية” التي تخص التنمية الاجتماعية.
- الضغط علي تسجيل الدخول من خلال البوابة أو الضغط على إنشاء حساب جديد.
- اختيار “الخدمات الإلكترونية” ثم الضغط علي “معاش الضمان الاجتماعي”.
- يجب الموافقة علي الشروط والتفاصيل الخاص بالتقديم في المنصة.
- ثم اختيار المكتب الخاص بالضمان والذي يناسب كل شخص.
- يجب تسجيل البيانات الخاصة بالتابعين لكل شخص في الضمان ثم الضغط على “استمرار”.
- يجب رفع جميع المستندات المطلوبة التي تطلبها المنصة.
- ثم الضغط علي تقديم الطلب.
الوسوم
التقديم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن توفير منصة الدعم والحماية الاجتماعية كمنصة جديدة من خلالها يتم تقديم دعم لجميع المواطنين والمواطنات المتواجدين في المملكة العربية السعودية، حيث تمّكن هذه المنصة المواطنين من التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور الذي تم تحديثه جديداً، وتوفر المنصة كافة الخدمات لجميع المواطنين المستحقين والمستفيدين من خدمات الوزارة، ويتم التسجيل ي منصة الدعم والحماية من خلال بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في أي مستفيد، وسوف نوضح لكم خطوة بخطوة طريقة التقديم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.شروط التقديم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، قد اعتمدت انطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية لتسهيل خدمات المواطنين بالمملكة، ولكن يتم التسجيل في المنصة من خلال توافر الشروط التالية علي جميع المواطنين وهي:
- يجب أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية سواء للرجال والنساء.
- التقديم يتطلب أن يكون الشخص مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.
- الدخل الشهري الخاص بالمستفيد للفرد المستقل أو الذي يخص الأسرة يجب أن يقل عن الحد الأدنى المحتسب.
- يتطلب التسجيل في المنصة أن تتطابق كافة الشروط المحددة من جانب برنامج الدعم والحماية فيما يخص امتلاك الأسرة.
- يجب التعهد من جانب الشخص بجميع الطلبات التي تحتاج إليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
أحد الأسئلة الهامة للمواطنين بالمملكة وهي كيف اسجل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية؟، حيث يتم التسجيل بشكل إلكتروني من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:
- يجب الدخول علي منصة التسجيل الأتية: الدعم والحماية الاجتماعية.
- يجب الدخول علي قسم الخدمات الإلكترونية من صفحة الموقع الرئيسية.
- يتم تحديد الاختيار علي “الخدمات الإلكترونية” التي تخص التنمية الاجتماعية.
- الضغط علي تسجيل الدخول من خلال البوابة أو الضغط على إنشاء حساب جديد.
- اختيار “الخدمات الإلكترونية” ثم الضغط علي “معاش الضمان الاجتماعي”.
- يجب الموافقة علي الشروط والتفاصيل الخاص بالتقديم في المنصة.
- ثم اختيار المكتب الخاص بالضمان والذي يناسب كل شخص.
- يجب تسجيل البيانات الخاصة بالتابعين لكل شخص في الضمان ثم الضغط على “استمرار”.
- يجب رفع جميع المستندات المطلوبة التي تطلبها المنصة.
- ثم الضغط علي تقديم الطلب.
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