التقديم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن توفير منصة الدعم والحماية الاجتماعية كمنصة جديدة من خلالها يتم تقديم دعم لجميع المواطنين والمواطنات المتواجدين في المملكة العربية السعودية، حيث تمّكن هذه المنصة المواطنين من التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور الذي تم تحديثه جديداً، وتوفر المنصة كافة الخدمات لجميع المواطنين المستحقين والمستفيدين من خدمات الوزارة، ويتم التسجيل ي منصة الدعم والحماية من خلال بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في أي مستفيد، وسوف نوضح لكم خطوة بخطوة طريقة التقديم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

شروط التقديم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، قد اعتمدت انطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية لتسهيل خدمات المواطنين بالمملكة، ولكن يتم التسجيل في المنصة من خلال توافر الشروط التالية علي جميع المواطنين وهي:

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية سواء للرجال والنساء.

التقديم يتطلب أن يكون الشخص مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

الدخل الشهري الخاص بالمستفيد للفرد المستقل أو الذي يخص الأسرة يجب أن يقل عن الحد الأدنى المحتسب.

يتطلب التسجيل في المنصة أن تتطابق كافة الشروط المحددة من جانب برنامج الدعم والحماية فيما يخص امتلاك الأسرة.

يجب التعهد من جانب الشخص بجميع الطلبات التي تحتاج إليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خطوات التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

أحد الأسئلة الهامة للمواطنين بالمملكة وهي كيف اسجل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية؟، حيث يتم التسجيل بشكل إلكتروني من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي: