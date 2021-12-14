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بدلًا من زيارة مكاتب وزارة العدل الموزعة بكامل مناطق المملكة العربية السعودية للاستعلام عن صك حكم وتحقيقًا لرقمنة الخدمات الحكومية بالمملكة، فقد أتاحت الجهات المعنية إمكانية الاستعلام عن صك حكم إلكترونيًا عبر بوابة ناجز في السعودية 1443، وتأتي تلك الخطوة من خطوات المملكة التي تسعى إليها للتطوير ولتكون من أوائل الدول العربية عالميًا في رقمنة الخدمات الحكومية وجعلها إلكترونية، في السياق التالي نوضح خطوات الاستعلام عن صك حكم عبر بوابة ناجز في السعودية 1443 التابعة لوزارة العدل.خطوات الاستعلام عن صك حكم إلكترونيًا عبر بوابة ناجز
تستطيع بسهولة الاستعلام عن صك حكم إلكترونيًا من خلال بوابة ناجز السعودية للخدمات الإلكترونية عبر اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى رابط بوابة ناجز الإلكترونية لخدمات وزارة العدل السعودية.
- يتم بعدها النقر على أمر خدمات التحقق والذي تجده في أعلى الواجهة الرئيسية لبوابة ناجز السعودية.
- يتم الانتقال إلى خدمة التحقق من صك الحكم.
- ثم يتم النقر على زر الدخول للخدمة.
- أكتب اسم المحكمة ورقم القضية ورقم الصك المراد الاستعلام عنه.
- حدد نوع هوية أحد المدعين.
- ثم اكتب رقم هوية أحد المدعين وحدد صفته.
- حدد نوع هوية المستعلم.
- انقر على علامة اثبات أنا لست برنامج روبوت.
- انقر على زر تحقق حتى تظهر لك كافة المعلومات التي تتعلق بشأن صك الحكم المستعلم عنه.
خطوات تحديث الصكوك عبر بوابة ناجز 1443
يجب أيضًا الحرص على تحديث الصكوك إلكترونيًا عبر بوابة ناجز من خلال اتباع بعض الخطوات والتي تتمثل في النقاط التالية:
- الدخول إلى رابط بوابة ناجز السعودية الإلكترونية.
- ثم النقر على الخدمات الإلكترونية.
- الدخول بعدها إلى قسم الرهون والعقارات.
- ثم يتم النقر على خدمة تحديث الصكوك.
- اضغط على شرح الخدمة.
- ثم انقر على استخدام الخدمة.
- بعدها يجب الموافقة على الإقرار بالتعهد على صحة ودقة البيانات.
- ثم يتم ملء كافة بيانات مقدم الطلب.
- أدخل بعدها كافة بيانات الصك المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها.
- ثم يجب عليك إرفاق كافة المستندات المطلوبة لتحديث الصكوك.
- ثم انقر في النهاية على أمر تقديم الطلب لإتمام تحديث الصكوك بنجاح.
الوسوم
بدلًا من زيارة مكاتب وزارة العدل الموزعة بكامل مناطق المملكة العربية السعودية للاستعلام عن صك حكم وتحقيقًا لرقمنة الخدمات الحكومية بالمملكة، فقد أتاحت الجهات المعنية إمكانية الاستعلام عن صك حكم إلكترونيًا عبر بوابة ناجز في السعودية 1443، وتأتي تلك الخطوة من خطوات المملكة التي تسعى إليها للتطوير ولتكون من أوائل الدول العربية عالميًا في رقمنة الخدمات الحكومية وجعلها إلكترونية، في السياق التالي نوضح خطوات الاستعلام عن صك حكم عبر بوابة ناجز في السعودية 1443 التابعة لوزارة العدل.خطوات الاستعلام عن صك حكم إلكترونيًا عبر بوابة ناجز
تستطيع بسهولة الاستعلام عن صك حكم إلكترونيًا من خلال بوابة ناجز السعودية للخدمات الإلكترونية عبر اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى رابط بوابة ناجز الإلكترونية لخدمات وزارة العدل السعودية.
- يتم بعدها النقر على أمر خدمات التحقق والذي تجده في أعلى الواجهة الرئيسية لبوابة ناجز السعودية.
- يتم الانتقال إلى خدمة التحقق من صك الحكم.
- ثم يتم النقر على زر الدخول للخدمة.
- أكتب اسم المحكمة ورقم القضية ورقم الصك المراد الاستعلام عنه.
- حدد نوع هوية أحد المدعين.
- ثم اكتب رقم هوية أحد المدعين وحدد صفته.
- حدد نوع هوية المستعلم.
- انقر على علامة اثبات أنا لست برنامج روبوت.
- انقر على زر تحقق حتى تظهر لك كافة المعلومات التي تتعلق بشأن صك الحكم المستعلم عنه.
خطوات تحديث الصكوك عبر بوابة ناجز 1443
يجب أيضًا الحرص على تحديث الصكوك إلكترونيًا عبر بوابة ناجز من خلال اتباع بعض الخطوات والتي تتمثل في النقاط التالية:
- الدخول إلى رابط بوابة ناجز السعودية الإلكترونية.
- ثم النقر على الخدمات الإلكترونية.
- الدخول بعدها إلى قسم الرهون والعقارات.
- ثم يتم النقر على خدمة تحديث الصكوك.
- اضغط على شرح الخدمة.
- ثم انقر على استخدام الخدمة.
- بعدها يجب الموافقة على الإقرار بالتعهد على صحة ودقة البيانات.
- ثم يتم ملء كافة بيانات مقدم الطلب.
- أدخل بعدها كافة بيانات الصك المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها.
- ثم يجب عليك إرفاق كافة المستندات المطلوبة لتحديث الصكوك.
- ثم انقر في النهاية على أمر تقديم الطلب لإتمام تحديث الصكوك بنجاح.
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