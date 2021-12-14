عمان : بعد جلوهم ... عودة 699 شخصا إلى منازلهم

دوت الخليج :- قال محافظ العاصمة ياسر العدوان إن المحافظة والأجهزة الامنية، تبذل جهودا مستمرة وعلى مدار الساعة لتعزيز وتطبيق وثيقة الجلوة العشائرية، والتي لقيت ترحابا واستحسانا من رحم العشائر الأردنية ذاتها.

ووفق بيان للداخلية، الإثنين، أشار العدوان إلى أن مجمل القضايا العشائرية العالقة في محافظة العاصمة تبلغ (130) قضية، تم خلال الفترة الماضية إرجاع (118) أسرة إلى منازلهم وبعدد إجمالي بلغ (699) فردا.

وتوقع العدوان وخلال الفترة القريبة القادمة أن يتم إعادة (514) فردا، مشيرا إلى أن عدد القضايا العشائرية الجديدة التـي تم تطبيق بنود الوثيقة بعد اعتمادها (6) قضايا.