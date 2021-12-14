دوت الخليج :- قال محافظ العاصمة ياسر العدوان إن المحافظة والأجهزة الامنية، تبذل جهودا مستمرة وعلى مدار الساعة لتعزيز وتطبيق وثيقة الجلوة العشائرية، والتي لقيت ترحابا واستحسانا من رحم العشائر الأردنية ذاتها.
ووفق بيان للداخلية، الإثنين، أشار العدوان إلى أن مجمل القضايا العشائرية العالقة في محافظة العاصمة تبلغ (130) قضية، تم خلال الفترة الماضية إرجاع (118) أسرة إلى منازلهم وبعدد إجمالي بلغ (699) فردا.
وتوقع العدوان وخلال الفترة القريبة القادمة أن يتم إعادة (514) فردا، مشيرا إلى أن عدد القضايا العشائرية الجديدة التـي تم تطبيق بنود الوثيقة بعد اعتمادها (6) قضايا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمان : بعد جلوهم ... عودة 699 شخصا إلى منازلهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.