المملكة المتحدة تلغى القائمة الحمراء للسفر اعتبارا من الغد

وقال الوزير البريطانى - فى كلمة أمام مجلس العموم البريطانى - إن انتشار سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا فى المملكة المتحدة والعالم يعنى أن القائمة الحمراء للسفر "الآن أقل فعالية فى إبطاء توغل أوميكرون من الخارج.. لذا يمكننى أن أعلن اليوم أنه بينما سنحافظ على إجراءات الاختبار المؤقتة للسفر الدولى، سنزيل جميع البلدان الـ 11 من القائمة الحمراء للسفر".
وتضم قائمة دول القائمة الحمراء للسفر كلا من "أنجولا وبوتسوانا واسواتينى وليسوتو ومالاوى وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوى"، ويجب على جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة من دول القائمة الحمراء العزل الذاتى فى فندق الحجر الصحى الذى تفرضه الحكومة البريطانية لمدة 10 أيام.
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