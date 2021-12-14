فرنسا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 63405 إصابات بفيروس كورونا، وهو ثاني أكبر عدد من الإصابات اليومية في فرنسا هذا العام منذ شهر أبريل.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الحالات الجديدة رفع متوسط الحالات الجديدة خلال سبعة أيام إلى 49506، وهو أعلى مستوى في عام 2021 الحالي.

وأعلنت الحكومة الفرنسية في وقت سابق اليوم، تسجيل أكثر من 130 إصابة بمتحور "أوميكرون"، مشيرة إلى "أننا نقوم أسبوعيا بـ10000 تسلسل للحالات المصابة بفيروس كورونا، وهذا يتيح لنا تحديد الحالات على أرضنا على نطاق واسع".