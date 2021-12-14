أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 63405 إصابات بفيروس كورونا، وهو ثاني أكبر عدد من الإصابات اليومية في فرنسا هذا العام منذ شهر أبريل.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الحالات الجديدة رفع متوسط الحالات الجديدة خلال سبعة أيام إلى 49506، وهو أعلى مستوى في عام 2021 الحالي.
وأعلنت الحكومة الفرنسية في وقت سابق اليوم، تسجيل أكثر من 130 إصابة بمتحور "أوميكرون"، مشيرة إلى "أننا نقوم أسبوعيا بـ10000 تسلسل للحالات المصابة بفيروس كورونا، وهذا يتيح لنا تحديد الحالات على أرضنا على نطاق واسع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.