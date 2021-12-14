وكالة الطاقة الذرية: تقييد إيران الوصول لمنشآتها النووية يمنح صورة مبهمة

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن القيود التي يواجهها مفتشوها في إيران يمنح "صورة مبهمة" بشأن برنامج طهران التي تخصب اليورانيوم لمستويات تقترب من درجة الأسلحة النووية.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إنه يريد أن يبلغ إيران بأنه "لا سبيل هناك للالتفاف على مفتشيه في الوكالة إن أرادت إيران أن تكون دولة تحظى بالاحترام وسط مجتمع الأمم"، مشددا على أنه "علينا أن نعمل معا. عليهم أن يعملوا معنا. سأتأكد من أن يفهموا أن بإمكانهم أن يجدوا فينا شريكا".

وأوضح غروسي أنه "إن لم ير المجتمع الدولي من خلالنا بوضوح عدد أجهزة الطرد المركزي أو القدرة التي تمتلكها تلك الأجهزة.. فسيكون لدينا صورة مبهمة للغاية. ستمنحنا وهما وليس الصورة الحقيقية. وهذا سبب أهميته".

وبالرغم من تأكيده أنه ليس منخرطا في المفاوضات السياسية الجارية في فيينا، أقر غروسي بأن التقدم الذي أحرزته إيران منذ انهيار الاتفاق، يعني ضرورة إضفاء تعديلات عليه، مضيفا: "الحقيقة هي أننا نتعامل مع إيران مختلفة تماما..عام 2015 سيكون مختلفا تماما بمعنى أنه سيتعين أن تكون هناك تعديلات تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق الجديدة، حتى يتمكن مفتشونا من فحص كل ما تتفق عليه الدول على الطاولة السياسية".

وقال غروسي عن إيران، إنه لا توجد دولة لا تصنع أسلحة نووية تصل إلى هذه المستويات المرتفعة من تخصيب اليورانيوم"، مشيرا إلى أنه "كثيرا ما قلت إن هذا لا يعني أن إيران لديها سلاح نووي.. لكنه يعني أن هذا المستوى من التخصيب يتطلب جهود تحقق مكثفة".