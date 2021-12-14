إيطاليا: خفر السواحل الليبي أعاد 28600 مهاجر خلال العام الحالي

كشف تقرير إحصائي إيطالي أنه منذ بداية عام 2021 وحتى 6 أكتوبر الماضي، اعترض خفر السواحل الليبي 28600 لاجئ ومهاجر في عرض البحر وأعادهم إلى الأراضي الليبية.
وأشار تقرير لمؤسسة "ميغرانتِس" التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، الى أن "هذا الرقم غير مسبوق، وأنه منذ عام 2016، تجاوز العدد الإجمالي للأشخاص المعادين حتى الآن الـ100 ألف شخص".
وذكر التقرير عن المهاجرين، أنه "منذ بداية العام حتى 8 نوفمبر الماضي، بلغ عدد اللاجئين والمهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى إيطاليا أو مالطا على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، حوالي 56700، وهم بذلك أقل من ضعف عدد الذين تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا، بطرق وحشية في كثير من الأحيان".
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