موعد مباراة النصر والهلال القادمة في الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2021 و القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر

ننشر لكم موعد مباراة النصر والهلال القادمة في الدوري السعودي و القنوات الناقلة. حيث يلتقي فريق النصر ضد الهلال مساء يوم الخميس القادم في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021 – 2022. ويسعى نادي النصر في هذا اللقاء لتحسين مكانته في جدول ترتيب الدوري السعودي. والذي يتواجد فيه حاليًا بالمركز السابع وذلك بحصد ثلاث نقاط جديدة على حساب نادي الهلال الذي يأتي في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري. وتقام مباراة الهلال ضد النصر على ملعب ستاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وفي السطور التالية نتعرف على موعد مباراة النصر والهلال و القنوات الناقلة.

تعتبر مباراة النصر والهلال القادمة في الدوري السعودي من المباريات الهامة والبارزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. والتي عادة ما تشهد وتيرة أحداث كروية هامة لدى جماهير ومشجعي الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية. والذين يحرصون بشكل دائم على حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر والتواجد مبكرًا في مدرجات الملعب الذي يحتض كل لقاء بين الفريقين.

وقبل استعراض تفاصيل موعد مباراة النصر ضد الهلال في الجولة الثامنة والمؤجلة من الدوري السعودي. نود أن نوضح لكم أن نادي النصر خاض 12 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وحقق خلال هذه المباريات الفوز في خمسة لقاءات وتعادل في مباراتين في حين خسر نادي النصر السعودي خمسة مباريات. ويتأتي حاليًا في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري وذلك برصيد 17 نقطة.

وتترقب جماهير ومتابعي الدوري السعودي مباراة الهلال والنصر في الجولة الـ 8 من الدوري. حيث يأتي نادي الهلال السعودي في المركز الرابع من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وذلك برصيد 21 نقطة بعدما خاض إحدى عشر مباراة وحقق خلالهم الفوز في خمسة مباريات في حين تعادل الهلال في لقاءاته التي خاضها في ستة مباريات ولم يواجه أي خسارة حتى الآن. ويتربع حاليًا نادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة. فيما يأتي نادي الشباب في وصافة الترتيب برصيد 25 نقطة.

يحين موعد مباراة النصر والهلال القادمة في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين 2021 – 2022. مساء يوم الخميس القادم. وتقام مباراة الهلال ضد النصر على ملعب الملك فهد الدولي. في هذه التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة النصر والهلال القادمة السعودية في تمام الساعة 8:00 مساءً مصر في تمام الساعة 7:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 9:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 8:00 مساءً

من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال القادمة في الجولة الثامنة والمؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين. مذاعة عبر شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية. والتي تمتلك حقوق بث جميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في هذا الموسم. حيث سيتم بث مباراة الهلال ضد النصر تحديدًا على قناة SSC 1 بجودة بث عالية HD. وذلك من خلال التردد التالي.

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD