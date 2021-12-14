وفاة المهندس المصري عبد الرحمن مخلوف "مخطط أبوظبي"

توفي المهندس المصري عبد الرحمن مخلوف، الذي اقترن اسمه بالتخطيط العمراني لمدينة أبوظبي، الثلاثاء، عن عمر 98 عاما.

ونشأ مخلوف في قرية بني عدي بمحافظة أسيوط جنوبي مصر، ثم تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة قسم العمارة عام 1950، وعين معيدا ثم مدرسا بعد حصوله على الدكتوراه من جامعة ميونيخ الألمانية.

وعين مخلوف مديرا لتخطيط المدن في أبوظبي عام 1968 بناء على طلب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات.

وتولى المهندس المعماري مهام تخطيط المدن في الإمارة، وإنشاء دائرة تخطيط المدن في كل من مدينتي أبوظبي والعين، وكان ذلك لمدة 7 سنوات تقريبا.

ونعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مخلوف، ووجه العزاء لأسرته.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على "تويتر": "رحم الله الدكتور عبد الرحمن مخلوف.. عمل بصدق وإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد.. أحد الرواد الذين أسهموا في رسم المخطط العمراني لإمارة أبوظبي.. خالص العزاء إلى أسرته الكريمة".