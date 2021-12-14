أعلن التحالف العربي، ليل الثلاثاء، بدء عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف إن "المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد". وأوضح أن عمليته "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف يقصف أهدافا عسكرية مشروعة في صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.