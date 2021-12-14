بريطانيا.. مجلس العموم يوافق على قيود الخطة «ب» للتعامل مع كورونا

جدة - نرمين السيد - وصوت من النواب 369 مقابل 126 للموافقة على الاستخدام الإلزامى لتصاريح كوفيد للدخول إلى النوادى الليلية والأماكن العامة فى إنجلترا، لكن 96 من أعضاء البرلمان المحافظين صوتوا ضد مقترحات رئيس الوزراء بوريس جونسون، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وتعنى الخطة "ب" سلسلة من الإجراءات التى تمت الموافقة عليها بدعم من حزب العمال - بما فى ذلك تصاريح كوفيد للأماكن العامة، وارتداء الكمامات والتغييرات فى قواعد العزل الذاتى.

فى غضون ذلك، قال وزير الصحة ساجد جاويد، إن نمو حالات أوميكرون فى المملكة المتحدة "يعكس الآن الزيادة السريعة" فى جنوب إفريقيا، حيث أصبح البديل هو السلالة المهيمنة فى لندن.

وفى حديثه خلال مناقشة فى مجلس العموم، قال الوزير إن البديل يمثل "تهديدًا خطيرًا" ولديه القدرة على "إرباك هيئة الرعاية الصحية".