نائب المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع مستشارة أممية حل الأزمة الليبية

جدة - نرمين السيد - بحث النائب بالمجلس الرئاسى الليبى عبد الله اللافى، اليوم الثلاثاء، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالشأن الليبى ستيفيانى ويليامز جهود البعثة الأممية، لحل الأزمة الليبية، والعراقيل التى تواجه العملية الانتخابية وسبل تذليلها.





وأكد "اللافى"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية، أن إجراء الاستحقاق الانتخابى ونجاح مشروع المصالحة الوطنية سيسهمان بشكل مباشر فى الوصول بليبيا إلى بر الأمان. من جانبها، شددت ويلياميز على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسى، وإجراء الانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبى فى بناء دولة موحدة وديمقراطية، مشيرةً إلى أهمية دعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) لضمان أمن واستقرار البلاد.

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