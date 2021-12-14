هولندا تمدد القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا لمدة شهر

وقال روتييه - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الصحة هيوجو دى يونج، أوردته صحيفة الجارديان البريطانية - بأنه سيتم تطبيق تمديد القيود المفروضة مثل الالتزام بارتداء أقنعة الفم داخل الأماكن المغلقة، وتوسيع طلب فحص كورونا فى المراكز الثقافية والرياضة والإغلاق المسائى من الساعة الـ17 مساء وحتى الساعة 5 صباحا، حتى يوم الجمعة 14 يناير.
وأضاف أن "تمديد الإجراءات المتخذة ضرورى لسببين، أولاً، الارتفاع فى عدد الإصابات ومرضى فيروس كوفيد-19 فى المستشفيات على الرغم من الانخفاض الضئيل إلا أن الأعداد مازالت تمثل ارتفاعا ملحوظا، وثانياً ظهور متغير أوميكرون لفيروس كورونا والذى لا نعرف الكثير عنه، ولكننا نعلم أنه ينتشر أسرع بكثير من متغير دلتا، وهذا يدعو للقلق والحذر الشديدين".
يذكر أن إجمالى أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى هولندا بحسب المعهد الصحى الهولندى، بلغت مليونين و906 آلاف و969 حالة إصابة.
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