طريقة تحديث لعبة eFootball 2022 الجديدة للموبايل بأسهل وأسرع طريقة

حيث بدأ كل شيء في اللعبة eFootball 2022 بتصميم قوي حيث قام بخلق تجربة كرة قدم ثورية وفريدة من نوعها، حيث كان طموح اللعبة إعادة بيئة كرة القدم مثالية حتى تعجب اللاعبين، بدا من العشب في الملعب، إلى حركة اللاعبين، وصولاً إلى الجماهير في الملعب. ولكي يتحقق ذلك في اللعبة، قرر فريق تصميم اللعبة على إنشاء محرك كرة قدم جديد، مع نظام الرسوم المتحركة الجديد وعناصر التحكم في اللعبة سلسة.

eFootball 2022

بعد التطور والجهود الكبير التي تم وضعه في اللعب كانت النتيجة النهائية أكثر إثارة للإعجاب مما كنا نتخيله في الأصل. حيث لقد تجاوز حدود PES ، إلى عالم جديد من كرة القدم الافتراضية. للإشارة إلى هذه الحقبة الجديدة، لذلك قرر فريق صنع اللعبة عن الانفصال عن علامتهم التجارية المحبوبة PES وإعادة تسميتها الي eFootball، حيث يأمل الفريق أن تتمكنوا من الاستمتاع بتجربة كرة القدم الجديدة هذه التي تقدمها eFootball 2022.

طريقة الحصول على eFootball 2022

لكي تقوم بتنزيل اللعبة، يجب اولا معرفة إذا كانت اللعبة متوفرة علي الجهاز الخاص بك أم لا، حيث تتوفر اللعبة على كل الأجهزة الأتية:

جميع أجهزة الاندرويد.

وجميع أجهزة الايفون ( آي أو إس).

اكس بوكس ون.

بلاي ستيشن 4.

ويندوز بدأ من ويندوز 7.

تحديث لعبة إي فوتبول

حيث تم التحديث اللعبة في 05/11/2021 وأيضا ستخضع خارطة الطريق لتغييرات لتعكس الجدول الجديد. سنقوم بنشر مزيد من التفاصيل في أقرب وقت ممكن عن التحديث الجديد للعبة، ولكي تقوم بتحديث اللعبة على هاتفك المحمولـ اتبع الخطوات الأتية:

الدخول على متجر الألعاب ثم البحث على اسم اللعبة.

اختيار اللعبة التي قمت بتحميلها، ثم سترى كلمة تحديث اضغط عليها حتى يتم التحديث.

إذا لم تكن موجودة كلمة تحديث ويوجد بدلها كلمه فتح، فذلك يعنى أن لعبتك محدثة الى أخر تحديث أصدرته اللعبة.

طريقة لعب لعبة أي فوتبول

إذا كنت تقوم بلعب اللعبة على هاتفك المحمول، فطريقة التحكم فيها بسيطة جدا وليس بها اي شئ حيث: