رئيسة الحكومة التونسية تؤكد ضرورة تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية

جاء ذلك - حسبما ذكرت بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية - خلال إشراف بودن على مجلس وزارى حول الاستعداد لمجابهة فيروس كورونا بقصر الحكومة بالقصبة.
واستمعت بودن إلى عرض حول الوضع الوبائى العالمى وتفشى العدوى فى أوروبا وظهور متحور "أوميكرون" قدمه وزير الصحة على مرابط فى مستهل هذا المجلس.
وفى تصريح صحفى بعد هذا المجلس، أكد وزير الصحة أن الوضع الوبائى فى تونس مستقر، فى حين أن الوضع العالمى مقلق فيما يخص انتشار متحور "أوميكرون" وهذا ما جعل وزارة الصحة تتخذ إجراءات احترازية منذ أول ديسمبر الجارى فى المعابر الحدودية.
كما أكد وزير الصحة أن الحكومة جاهزة لكل الاحتمالات ومستعدة لأى طارئ حيث تم تجهيز المستشفيات وتوفير أسرة الإنعاش والأكسيجين.
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