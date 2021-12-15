رئيسة الحكومة التونسية تؤكد ضرورة تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ،اليوم الثلاثاء، ضرورة تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية لمواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع الأطراف المعنية خاصة وأن البلاد مقبلة على العطلة المدرسية واحتفالات نهاية رأس السنة الإدارية.





جاء ذلك - حسبما ذكرت بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية - خلال إشراف بودن على مجلس وزارى حول الاستعداد لمجابهة فيروس كورونا بقصر الحكومة بالقصبة.

واستمعت بودن إلى عرض حول الوضع الوبائى العالمى وتفشى العدوى فى أوروبا وظهور متحور "أوميكرون" قدمه وزير الصحة على مرابط فى مستهل هذا المجلس.

وفى تصريح صحفى بعد هذا المجلس، أكد وزير الصحة أن الوضع الوبائى فى تونس مستقر، فى حين أن الوضع العالمى مقلق فيما يخص انتشار متحور "أوميكرون" وهذا ما جعل وزارة الصحة تتخذ إجراءات احترازية منذ أول ديسمبر الجارى فى المعابر الحدودية.

كما أكد وزير الصحة أن الحكومة جاهزة لكل الاحتمالات ومستعدة لأى طارئ حيث تم تجهيز المستشفيات وتوفير أسرة الإنعاش والأكسيجين.