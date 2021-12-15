عودة المدارس في السعودية 1443 وعودة الابتدائي للدراسة الحضورية بالتفصيل

موعد عودة المدارس في السعودية 1443 للترم الثاني من العام الدراسي، حيث بدأ الطلاب بالفعل في الترم الثاني من العام الذي يحتوي على 3 فصول دراسية، ونشرت الوزارة خلال وقت سابق التقويم الدراسي الذي يحتوي على كل تفاصيل الفصول الدراسية الثلاثة، مع المواعيد الخاصة ببداية ونهاية كل فصل دراسي منهم، وجميع الإجازات التي يحصل عليها الطلاب على مدار هذا العام الدراسي.

عودة المدارس في السعودية 1443

بدأ الطلاب من مختلف المراحل التعليمية في الفصل الدراسي الثاني، وبدأ هذا الفصل منذ الأحد 1 جمادى الأول 1443 الموافق 5 ديسمبر 2021، وسوف يستمر هذا الفصل الدراسي على مدار 13 أسبوع، ويحصل الطلاب على مدار الفصل الدراسي الثاني على الكثير من الإجازات.

حيث يحتوي الفصل الثاني على إجازتين مطولة، ويحتوي على إجازة منتصف الفصل الدراسي التي تستمر لمدة 10 أيام، وبعد انتهاء الطلاب من اختبارات الفصل الثاني سوف يحصلون على إجازة مدتها عشر أيام متواصلة، ثم يبدأ الفصل الثالث والأخير.

خطة العودة إلى المدارس

تم الإعلان من خلال وزارة التعليم السعودية قبل الترم الثاني بأيام عن خطة العودة إلى الدراسة مرة أخرى، وتتمثل هذه الخطة في التالي:

طلاب الابتدائي ورياض الأطفال يستمرون في الدراسة عن بعد، ولم يتم تحديد أي موعد لعودتهم حضوريًا، حيث مازالت الوزارة في حاجة إلى المزيد من الدراسات للتأكد من عدم وجود أي خطر على الطلاب من عودتهم الحضورية.

طلاب المتوسط والثانوي يواصلون التعليم حضوريًا في المدارس، مع الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية.

عودة الابتدائي للدراسة الحضورية

مازال أولياء الأمور يتساءلون حول موعد عودة طلاب الابتدائي للحضور في المدارس، ولقد حددت وزارة التعليم السعودية في وقت سابق موعد عودة رياض الأطفال والابتدائي إلى الحضور في المدارس وهو آخر شهر أكتوبر، ولكن قبل هذا الموعد أعلنت الوزارة تأجيل العودة الحضورية لهم.

وسبب التأجيل هو عدم تحصين هؤلاء الطلاب الأقل من 12 عام، وأن الوزارة لازالت في حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث حول هذه الفئات من الطلاب، ولم تقوم الوزارة إلى الآن بتحديد أي موعد لرجوع هؤلاء الطلاب إلى المدارس.