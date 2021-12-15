حجز مواعيد زيارة النزلاء في السجون عبر أبشر Absher.sa والشروط الدقيقة المحدة

حجز مواعيد زيارة النزلاء في السجون عبر أبشر Absher.sa أونلاين. يسهل العديد من الخطوات وانجاز وقت طويل كان يهدر بالطريقة التقليدية. يرجع السبب في ذلك إلى انتشار فيروس كورونا في البلاد. فترغب المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الداخلية السعودية حماية المتقدمين والمسجونين. جعلت منصة أبشر تقدم خدمة حجز زيارة النزلاء في السجون للمتواجدين في مختلف مدن المملكة. لاسيما أن موقع أبشر الإلكتروني من أهم المواقع الخدمية التابعة لوزارة الداخلية. هناك شروط حجز مواعيد زيارة النزلاء في السجون عبر أبشر. لضمان تنفيذ الخدمة بدقة وسلامة. وفق الحدود الاستيعابية لكل سجن مع التشديد على أخذ لقاح كورونا حيث تمكنت المملكة من تطعيم نسبة كبيرة من سكانها.

حجز مواعيد زيارة النزلاء في السجون عبر أبشر

حددت وزارة الداخلية السعودية خطوات حجز مواعيد زيارة النزلاء في السجون عبر أبشر للتيسير على المتقدمين. بدلاً من الطرق التقليدية على أن يتم إتباع الآتي.

تسجيل الدخول على منصة أبشر

اختيار أبشر أفراد.

أضف اسم المستخدم.

أضف كلمة المرور.

سجل دخول.

أكتب رمز التحقق المرسل للجوال عبر رسالة نصية.

اختر خدمات

اختر المواعيد.

حدد المديرية العامة للسجون.

اختر خدمة حجز زيارة.

أضف البيانات.

قدم الطلب.

شروط حجز مواعيد الزيارة للنزلاء في السجون

وضعت الإدارة العامة للسجون شروط حجز مواعيد الزيارة للنزلاء في السجون عبر أبشر. من أجل تنظيم منح تصاريح الزيارات لأقارب المسجونين في كافة سجون المملكة.

حمل أحد إصدار من تطبيق أبشر. يكون المتقدم من أقارب السجين من الدرجة الأولى فقط. الحصول على جرعتي لقاح فيروس كورونا. إتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي تضعها إدارة السجون. إرتداء الزائر الكمامة طوال فترة الزيارة، وأن يحرص على التعقيم. المحافظة على التباعد الاجتماعي أي ترك مسافة متر واحد على الأقل بينه وبين الأشخاص الآخرين. توضيح الحالة الصحية على تطبيق توكلنا للموظف المختص للسماح له بدخول السجن. استقبال الزوار طبقًا للطاقة الاستيعابية لمكان الزيارة وتختلف من مكان لآخر.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بحجز مواعيد زيارة النزلاء في السجون عبر أبشر Absher.sa والشروط الدقيقة المحدة.