مصدر : حظر دخول الأردنيين لبعض الدول قرار مؤقت

دوت الخليج :- أكد مصدر حكومي أن قرار حظر دخول القادمين من الأردن إلى بعض الدول يتخذ من قبلها بشكل مؤقت.
وأوضح المصدر الثلاثاء : أن الدول وبعد النظر في تطورات جائحة كورونا بداخلها وفي دول العالم كافة، تتخذ قرارات بحظر دخول القادمين من بعض الدول “وليس من الأردن فقط”.
وبيّن أن الدول تقوم بتحديث دوري لقائمة الدول المشمولة بـ “حظر الدخول”، وتعدّل عليها بإضافة بعض الدول إلى القائمة وحذف أخرى في حال تحسن وضعها الوبائي ، وفق هلا اخبار .
وشدد على أن غالبية الدول تجري تحديثا لقائمة “حظر الدخول” كل أسبوعين أو شهر دوريّا، مشيرا إلى أن بعضها يضع القائمة ويربطها بمدة زمنية محددة.
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