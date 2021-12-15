مهرجان أهداف.. مانشستر سيتي يمطر ليدز بسباعية

هز مانشستر سيتي شباك ضيفه ليدز يونايتد 7 مرات، الثلاثاء، ليحقق فوزا كاسحا هو السابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتقدم في الصدارة بفارق 4 نقاط.

وواجه فريق المدرب مارسيلو بيلسا هجوما كاسحا من سيتي، الذي كان في أفضل حالاته وتقدم بعد 8 دقائق عبر فيل فودن.

وضاعف جاك غريليش النتيجة بعد 5 دقائق، حين استقبل تمريرة رياض محرز العرضية بضربة رأس متقنة.

ووسع كيفن دي بروين الفارق إلى 3-صفر بعد أن أظهر سرعته ولمسته الحاسمة في التعامل مع تمريرة رائعة من رودري.

وبعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني أضاف محرز الهدف الرابع، ثم سدد دي بروين كرة لا تصد من مسافة 20 مترا نحو الشباك.

وأحرز جون ستونز الهدف السادس بعد إنقاذ مزدوج من الحارس إيلان ميلييه، فيما أكمل البديل ناثان آكي السباعية بعد ركلة ركنية من فودن.

ويملك سيتي 41 نقطة، مقابل 37 نقطة لليفربول و36 لتشلسي، قبل مبارتي الأخيرين الخميس.