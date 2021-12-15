انقطاع "يوتيوب" عن آلاف المستخدمين

أفاد موقع "داون ديتكتور" الذي يتتبع الأعطال على الإنترنت، أن "يوتيوب" التابع لشركة "ألفابت" تعطل عن العمل وانقطعت خدماته عن آلاف المستخدمين، الثلاثاء.
وأظهر "داون ديتكتور" أن هناك أكثر من 19 ألف حالة لأشخاص يبلغون عن مواجهتهم مشكلة في استخدام "يوتيوب".
ويتتبع الموقع حالات الانقطاع، عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، منها الأخطاء التي يرسلها المستخدم على منصته.
ولم يرد موقع "يوتيوب" بعد على طلب "رويترز" للتعليق.
وتسبب انقطاع كبير في تعطيل خدمات "أمازون" السحابية لعدة ساعات الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تعذر الوصول إلى منصتي "نتفلكس" و"ديزني+" وعدد كبير من الخدمات الأخرى، منها موقع التجارة الإلكترونية في "أمازون".
وقال موقع "تول تيستر" الذي يراجع أدوات الإنترنت، إن "يوتيوب" واجه 65 انقطاعا على مدار الاثني عشر شهرا المنصرمة.
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