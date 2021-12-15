مجلس السيادة السودانى ينفى استقالة أحد أعضائه

جدة - نرمين السيد - وأكدت الأمانة العامة لمجلس السيادة السودانى، فى بيان صحفى مساء اليوم الثلاثاء، أن برطم يؤدى مهامه بصورة طبيعية، حيث عقد اليوم عددا من اللقاءات، والتى ستتواصل غدا، بما يحقق الاستقرار والنماء للسودان. وأعربت الأمانة العامة لمجلس السيادة من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى توخى الدقة والمصداقية والمهنية عند نشر الأخبار.

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