التحالف العربى يعلن انتصارا جديدا على عصابات الحوثى فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه دمر أيضًا كهفين جبليين تم إنشاؤهما لتخزين الصواريخ الباليستية، وكذلك دُمِّرت أربعة مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيّرة.

التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن

وأضاف التحالف العربى خلال البيان أن تدمير القدرات وتحييد التهديد يتطلب استمرار العملية لتحقيق أهدافها.

وأعلن التحالف فى وقت سابق، الثلاثاء، بدء عملية قصف جوى لأهداف عسكرية فى صنعاء، مؤكدًا أن هذه العملية تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية".

وكان التحالف العربى، قد أعلن أمس الثلاثاء، تدمير 4 طائرات مسيرة بالأجواء اليمنية، موضحًأ أنه نفذ 31 استهدافا ضد ميليشيا الحوثى فى مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أنه نجح فى تدمير 20 آلية عسكرية وقتل 210 عناصر حوثية بينهم قياديون.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثى فى مأرب، فى مسعى لإنقاذ المحافظة التى تتعرّض لحصار خانق من قبل الميليشيات.