موعد القمة الخليجية 42 لعام 2022 – البيان الختامي للقمة الخليجية

موعد القمة الخليجية 42، استضافت العاصمة السعودية مدينة الرياض ظهر الأمس الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2021 فعاليات القمة الثانية والأربعون وذلك لدول مجلس التعاون الخليجي، ويتساءل المواطنين عن موعد القمة الخليجية 42، والجدير بالذكر أن القمة الثانية والأربعون قامت بمشاركة قادة لأربع دول من دول الخليج، ولكن تغيب عن هذه القمة الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت، ولكن سوف ينوب عنه الشيخ مشعل الصباح ولي العهد، وسوف يتغيب عدد من الزعماء، والجدير بالذكر أن هذه القمة يرأسها العاهل السعودي سمو الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، لذا دعونا نوضح لكم تفاصيل أكبر عن هذه القمة.

موعد القمة الخليجية 42

للذين يتساءلون عن موعد القمة الخليجية 42، فقد انطلقت فعاليات القمة ظهر أمس الثلاثاء، ويشارك بهذه القمة قادة الدول الخليجية ولكن غاب عنهم الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت ولكن ناب عنه ولي العقد مشعل الصباح، وتغيب عن الحضور أيضًا سلطان عمان السلطات هيثم بن طارق، ولكن ينوب عنه نائب رئيس مجلس الوزارء، وقد عقد وزارء خارجية مجلس التعاون الخليكي اجتماعات التحضيرية للقمة مساء الاثنين الماضي، حيث قام وزراء الخارجية بالبحث عن الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الدورة التحضيرية، وسوف تناقش القمة عدد من القضايا ومتوقع أن تناقش ملف أمن الخليح كذلك الملف النووي وتوسعة التعاون الأمني والعسكري بين جميع دول المجلس، وتناقش القمة أيضًا تأثيرات جائحة كورونا على اقتصاد دول الخليج.

البيان الختامي للقمة الخليجية

وضحنا لكم موعد القمة الخليجية 42، وقد اختتمت القمة الخليجية ببيان ختامي قالت به ندعم أمن مصر المائي وجميع حقوقها المشروعة وأضاف نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قائلًا “أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، والدعم الكامل لكل ما فيه ازدهار مصر وشعبها، والتعاون مستمر مع جمهورية مصر العربية”، وقد أشاد بمشاركة مصر بإطلاق آلية التشاور السياسي في حضور معالي وزير الخارجية سامح شكري، وقد جاء هذا عبر مؤتمر صحفي بعد القمة الخليكية بمشاركة وزير الخارجية السعودي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.