Qatar VS Algeria.. “إعَرف” موعد مباراة قطر والجزائر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة والمعلق

موعد مباراة قطر والجزائر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة. نتعرف على كافة تفاصيل اللقاء من خلال هذا التقرير الرياضي عبر موقعنا “ثقفني”. حيث يلتقي منتخب قطر ضد منتخب الجزائر مساء اليوم الأربعاء الموافق 15-12-2021. ويسعى المنتخب القطري في هذا اللقاء لقطع تذكرة الوصول إلى نهائي البطولة العربية بالفوز على نظيره الجزائري بعدما قطع شوطًا طويلة ومثمرًا في مختلف مواجهاته ببطولة كأس العرب. وتشهد مباراة قطر والجزائر اليوم منافسة شرسة بين المنتخبين اللذان يسعيان للوصول إلى المباراة النهائية في البطولة العربية. ومن هذا المنطلق نستعرض معكم في الآتي موعد مباراة قطر والجزائر اليوم في نصف نهائي كأس العرب و القنوات الناقلة للمباراة.

وفي السياق ذاته أكد “حسن الهيدوس” مهاجم وقائد منتخب قطر. أن مباراة الجزائر اليوم في نصف نهائي كأس العرب ستكون صعبة للغاية. خاصة وأن المنتخب الجزائري لديه لاعبين على أعلى مستوى وذي خبرات كروية ومهارية عالية. موضحًا أن منتخب قطر يدخل لقائه ضد منتخب الجزائر ساعيًا لمواصلة مشواره في البطولة والتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه. لذا سيعمل على بذل أقصى جهد لديه من أجل تحقيق هدف حصد لقب بطل كأس العرب 2021.

تحمل مباراة قطر والجزائر اليوم أهمية كبيرة لدى جماهير كلا المنتخبين. لكونها ستُحدد من المنتخب الذي سيصل إلى نهائي بطولة كأس العرب 2021. بعد الفوز في مباراة نصف النهائي. لذا تترقب الجماهير العربية موعد مباراة قطر والجزائر اليوم والتي ستشهد أجواءًا كروية وتنافسية عالية بين المنتخبين. خاصة وأن لاعبو المنتخب القطري والجزائري لديهم إمكانية رياضية وفنية على مستوى عالِ. مما يجعل تحديد توقعات مباراة قطر والجزائر من الصعب تحديد نتائجها حاليًا.

ويخوض منتخب قطر مباراته اليوم ضد منتخب الجزائر. بعدما خاض أربعة مواجهات ماضية في منافسات بطولة كأس العرب لهذا الموسم 2021. حيث تجدر الإشارة إلى أن منتخب قطر نجح في الفوز خلال مباراته الإفتتاحية التي أقيمت في الأول من شهر ديسمبر الجاري أمام منتخب البحرين والتي فاز فيها بنتيجة هدف نظيف. فيما فاز منتخب قطر أيضًا في مباراة الجولة الثانية أمام المنتخب العماني بنتيجة 2-1. في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب ستاد الثمامة يوم الجمعة الماضية. وفاز في مباراته أمام منتخب العراق بنتيجة 3-0. وأخيرًا خاض المنتخب القطري مباراته في ربع نهائي كأس العرب أمام منتخب الإمارات وفاز عليه بخماسية نظيفة.

وبعدما استعرضنا معكم مشوار المنتخب القطري في منافسات كأس العرب. نتناول في هذه السطور مشوار منتخب الجزائر الذي خاض أيضًا أربعة مواجهات نارية في البطولة العربية. حيث فاز منتخب الجزائر في مباراته الأولى أمام منتخب السودان برباعية نظيفة. ثم أعقبها بالفوز على منتخب لبنان بنتيجة هدفين نظيفين. وتلاها بعد ذلك بالتعادل أمام منتخب مصر بهدف مقابل هدف. وأخيرًا فاز في مباراة الربع نهائي من بطولة كأس العرب أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح.

سيكون موعد مباراة قطر والجزائر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021. تقام مساء الأربعاء القادم الموافق 15-12-2021. وذلك على ملعب ستاد الثمامة. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة قطر والجزائر اليوم السعودية في تمام الساعة 10:00 مساءً مصر في تمام الساعة 9:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 11:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 10:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 8:00 مساءً قطر في تمام الساعة 10:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة قطر والجزائر اليوم في نصف بطولة كأس العرب 2021. ستكون مذاعة بشكل مباشر من خلال قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. إضافة إلى ذلك من المقرر أن تنقل قناة الكأس القطرية المفتوحة. مباراة قطر والجزائر اليوم من خلال تردداتها المفتوحة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات. وذلك بجودة بث عالية HD. وفيما يلي نتناول معكم تردد القنوات الناقلة للمباراة.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

اسم القناة قناة الكأس القطرية القمر الصناعي عرب سات التردد 12245 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

تجدر الإشارة إلى أن شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية القطرية. أسندت مهمة التعليق على أحداث مباراة قطر والجزائر على قناتها الأولى والثانية الناقلة للمباراة. إلى المعلق الرياضي “رؤوف خليف”. في حين من المقرر أن يكو معلق مباراة قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب 2021. على قناة الكأس الرياضية الناقلة أيضًا للمباراة إلى المعلق الرياضي “خالد الحدي”.

قبل التعرف على تشكيل منتخب قطر المتوقع أمام منتخب الجزائر. تجدر الإشارة إلى أن تاريخ مواجهات المنتخبين يشير إلى أنهم قد إلتقيا في ستة مباريات سابقة. وحقق منتخب الجزائر خلال الـ 6 مباريات الفوز على منتخب قطر في مباراتين. فيما فاز المنتخب القطري في لقائين أيضًا. وحسم التعادل مباراتين. ويأتي تشكيل منتخب العنابي المتوقع أمام منتخب الجزائر في نصف نهائي كأس العرب كالتالي:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

ويتشكل خط الدفاع : همام الأمين – بسام الراوي – إسماعيل محمد – عبدالكريم حسن – بوعلام خوخي.

أما خط الوسط: عبد العزيز حاتم – حسن الهيدروس – كريم بوضياف – أكرم عفيف.

وفي خط الهجوم: المعز علي.

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

في حين يتكون خط الدفاع من: حسين بن عيادة، إلياس شتي، محمد الأمين توقاي، عبدالقادر بدران.

وبالنسبة لخط الوسط فهو مكون من: حسام مريزيق، سفيان بن دبكة، طيب مزياني.

أما خط الهجوم: ياسين إبراهيمي، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح.

أكد المدير الفني لمنتخب الجزائر “مجيد بوقرة” أن لاعبي الفريق استعدوا جيدًا لمباراة قطر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021. قائلًا: “نحن نحضر لكل مباراة نخوضها في البطولة العربية وكأنها النهائية. بصرف النظر عن هوية المنافس” مشيرًا إلى أنه أعطى الضوء الأخضر للاعب “بغداد بونجاح” من أجل المشاركة في مباراة قطر اليوم.