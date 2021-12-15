موعد نتائج الاهلية sbis.hrsd.gov.sa لمستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد والذين قاموا بالتسجيل ابتداء من العشرين من نوفمبر 2021 للمرة الأولى، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستقبال طلبات الحصول على دعم رواتب الضمان على الرابط المطور الجديد، والذي تم إتاحة تحديث بيانات المستفيدين السابقين عليه في ذات الوقت، وذلك للحصول على دعم الوزارة كما قامت الوزارة بالإعلان عن التوقيت الزمني للإعلان عن نتائج الأهلية للمسجلين الجدد وفق ألية خاصة للإعلان وكذلك لتقديم الاعتراضات لغير المقبولين.

موعد نتائج الاهلية sbis.hrsd.gov.sa استعلام الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣ تقديم الاعتراضات

وللتعرف على نتائج الأهلية لمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يجب أولا التعرف على شروط الاستحقاق والذي قامت الوزارة بتطوير الشروط لتصبح أعم لفئة أكبر من الشعب السعودي وكذلك أدق ليتم الاستفادة الأمثل لها وعدم الحصول على الدعم من غير المستحقين له، حيث تم وضع عدد من الشروط التي تخص الحد المانع للدخل وكذلك شروط الاستقلالية للحصول على الدعم وكذلك ما يخص العاطلين عن العمل.

شروط دعم وزارة الموارد البشرية الجديدة

أعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط الجديدة لتقديم الدعم لمستفيدي الضمان الجدد أو القدامى والتي تخص الاستحقاق بشكل كبير وتكون كالتلي:

يكون الحد المانع للدعم 110 ريال سعودي لرب الاسرة و550 ريال للفرد المستقل.

يتم احتساب العال عن العمل والموجود في داخل الاسرة فرد منها ولا يتم صرف راتب خاص به.

تقوم المرآة المطلقة المستقلة في السكن بالاستفادة من معاش الضمان ولا يتم احتساب الساكنة في بيت الاسرة.

يتم احتساب الرجل المتزوج بأكثر من أمراه ضمن المشمولين بالضمان على أن تكون كل زيجة أسرة مستقلة عند الاستحقاق.

تقوم الوزارة بصرف الرواتب للعاطلين في حال استمروا في البحث عن العمل ولم يضيعوا فرص مناسبة لهم، وإلا يتم إيقاف الراتب.

يستثنى من القوانين السابقة التأهيل الشامل والذي يتم معاملته معاملة خاصة، بالتقرير الطبي وحالة الإعاقة.

ما هو موعد نتائج الأهلية

قامت الوزارة من قبل بتحديد توقيت الإعلان عن نتائج الأهلية، حيث يتم إعلانها فقط للمسجلين الجدد وليس للمسجلين بالوزارة من قبل، حيث يتم خلال شهر ديسمبر الجاري الإعلان عن النتائج عبر الرابط المطور الجديد، حيث يتم وفق ألية محددة للاستعلام عن نتائج الأهلية، كما يقوم الغير مقبولين في التسجيل بتقديم التظلمات والاعتراضات وفق نفس ألية الاستعلام.

يتم الدخول على “الرابط الجديد للوزارة كمستخدم جديد“.. يقوم المستفيدين بالتسجيل برقم الطلب الذي قام بتقديمه من قبل والتعرف على النتائج. يمكن الدخول على “رابط الاستعلام عن طلب أيضا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“. يقوم المواطن بكتابة رقم السجل المدني الخاص به. يتم كتابة رقم الطلب. يبدا الاستعلام.

الاستعلام عن نتائج الأهلية وكيفية تقديم الاعتراضات