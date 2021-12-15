ماتش مصر وتونس اليوم .. موعد المباراة في نصف نهائي كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة

موعد ماتش مصر وتونس اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة للمباراة. تعتبر من أبرز ما يشغل بال الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في مصر ودول الوطن العربي. حيث يقام ماتش مصر وتونس مساء اليوم الأربعاء الموافق 15-12-2021. على ملعب ستاد 974 في دولة قطر. ويأتي ماتش مصر اليوم ضد منتخب تونس في إطار مواجهات نصف نهائي كأس العرب بعدما نجح منتخب الفراعنة في الفوز على منتخب الأردن في مباراة ربع نهائي البطولة العربية. وفي هذا الصدد نستعرض معكم في السطور التالية موعد ماتش مصر وتونس اليوم و القنوات الناقلة للمباراة.

يحمل ماتش مصر وتونس اليوم الكثير من الأحداث الكروية المترقبة بين المنتخبين. حيث سيتحدد في هذه المواجهة مصير المنتخب الذي سيصل إلى نهائي البطولة لمواجهة منتخب قطر أو الجزائر. وفي السياق ذاته اختتم منتخب مصر استعداداته لمواجهة تونس اليوم بعدما خاض عدة تدريبات مكثفة شارك فيها جميع اللاعبين ما عدا “أيمن أشرف” والذي يخضع لنظام علاجي.

يقام ماتش مصر اليوم ضد منتخب تونس. بعدما خاض المنتخب المصري أربعة جوالات ماضية مختلفة حقق خلالها الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة. وكانت أول مواجهة لمنتخب مصر في منافسات كأس العرب 2021 أمام منتخب لبنان والتي حقق خلالها الفوز بنتيجة 1-0. ثم أعقبها بعد ذلك بالفوز في مباراته بالجولة الثانية أمام منتخب السودان والذي نجح في الفوز عليه بنتيجة ساحقة 5-0. وبعد ذلك دخل منتخب مصر مواجهته الثالثة في كأس العرب أمام منتخب الجزائر وتعادل معه بنتيجة 1-1. وفي مباراة ربع النهائي الأخيرة التي خاضها منتخب مصر أمام منتخب الأردن فاز الأول على منتخب النشامي بنتيجة 3-0.

وبالنسبة لمنتخب تونس فقد دخل أربعة مواجهات في منافسات كأس العرب. قبل خوض ماتش مصر اليوم. وحقق منتخب تونس عدة نجاحات قوية في مشواره بمنافسات البطولة العربية. حيث فاز منتخب تونس في مباراته الأولى أمام منتخب موريتانيا بنتيجة 5-1. فيما خسر منتخب نسور قرطاج مواجهة الجولة الثانية أمام منتخب سوريا بنتيجة 2-0. فيما فاز المنتخب التونسي في مباراة الجولة ربع النهائي التي أقيمت يوم الجمعة الماضية أمام منتخب عمان بنتيجة 2-1. وقد يهمك التعرف على موعد مباراة قطر والجزائر اليوم و القنوات الناقلة للمباراة.

موعد ماتش مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب 2021. سيكون مساء اليوم الأربعاء الموافق 16-12-2021. ويستضيف المباراة ملعب 974. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية:

المباراة الدولة التوقيت موعد ماتش مصر وتونس اليوم السعودية في تمام الساعة 5:00 مساءً مصر في تمام الساعة 6:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 7:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 5:00 مساءً تونس في تمام الساعة 4:00 مساءً

تجدر الإشارة إلى أن القنوات الناقلة لماتش مصر وتونس اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021. سيتم بثها مباشرة من خلال قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. كما أن قناة الكأس القطرية المفتوحة. ستنقل أيضًا ماتش مصر وتونس اليوم عبر تردداتها المفتوحة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات. وفي غضون ذلك نستعرض معكم تردد القنوات الناقلة للمباراة.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD