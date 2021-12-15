المغرب.. تحذير رسمي من "انتكاسة وبائية"

حذرت وزارة الصحة في المغرب مساء الثلاثاء مما سمته "انتكاسة وبائية" في البلاد، بسبب "تخلي عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن التدابير الوقائية الأساسية"، كما دعت إلى الإسراع في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشار بيان وزارة الصحة إلى "تغير المنحنى الوبائي الوطني الذي تميز بتحسن سابق، قبل أن تشرع إصابات كورونا في الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين، وهو ما يدل على أن الفيروس لا يزال بيننا".

وأضافت أنه "للحفاظ على المكتسبات الحالية التي تتميز بالتحكم في الوضع الوبائي، رغم الارتفاع الملاحظ في عدد الحالات، فإن الوزارة تدعو إلى مجموعة من الإجراءات الصحية، والإقبال السريع على مراكز التلقيح لتلقي الجرعات الأولى والثانية أو الجرعة الثالثة المعززة".

وسجل المغرب الثلاثاء 219 إصابة جديد بفيروس كورونا، ارتفاعا من 62، الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 951763 حالة.

ولم تسجل أي وفاة مقارنة مع حالتين الاثنين، لتبقى أعداد الوفيات من جراء "كوفيد 19" عند 14798.

وبلغت أعداد الملقحين بالجرعة الأولى في المملكة 24475639،وبالجرعة الثانية 22797887، وبالجرعة الثالثة 2099402.

وسجلت الوزارة في وقت سابق تراجعا في الإقبال على مراكز التطعيم، بعد فرض جواز التلقيح في 21 أكتوبر الماضي، وما صاحبه من جدل واحتجاجات.

كما أرجع مراقبون التراجع في الإقبال على التطعيم إلى إعلان حاصلين على اللقاحات في وسائل الإعلام عن تعرضهم أو ذويهم لمضاعفات بسبب اللقاح، وصلت إلى حدوث عاهات وفي بعض الحالات إلى الوفاة.

ونفت الوزارة ذلك في وقت سابق، وقالت إن ما حدث لهم لا علاقة له باللقاح الذي وصفته بالآمن.