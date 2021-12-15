"الخط العربي" إلى قائمة اليونسكو للتراث غير المادي

ضمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الثلاثاء، الخط العربي إلى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع السادس عشر للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، المنعقد عبر الإنترنت من 13 إلى 18 ديسمبر.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى اليونسكو آدم الملا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): "هو ملف مشترك تاريخي بين 16 دولة عربية، حيث يعتبر ملفا متميزا نظرا لتقديمه من أكبر عدد دول في الوقت نفسه".

وأضاف: "قدم الملف في مارس 2020 بعد العمل عليه لفترة طويلة من قبل المنسقين المعنيين"، مشيرا إلى أن الدول العربية اختارت السعودية منسقا عاما للملف تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).

وتقدمت بالملف السعودية والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان ومصر والعراق والأردن وموريتانيا والمغرب وفلسطين والسودان وتونس واليمن ولبنان والجزائر.

وقال وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان إن تسجيل الخط العربي في قائمة اليونسكو "يأتي متسقا مع توجه وزارة الثقافة لخدمة هذا الفن عبر مبادرات عديدة".

وأضاف أن هذه الخطوة "تسهم بشكل فعال في تعزيز التراث الثقافي غير المادي، وبشكل خاص فنون الخط، في المجتمعات المحلية".

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم إن الخطوة "تعد إنجازا في مجال صون الهوية، باعتبار الخط من أهم مفردات الحضارة العربية وأحد الوسائل الفاعلة في التعريف بها، مما يساهم في الحوار بين الثقافات العالمية ويدعم جهود إلقاء الضوء على تاريخها".

وتضم القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية نحو 500 عنصر.