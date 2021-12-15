إجلاء ركاب 40 محطة مترو فى اليونان بعد بلاغ بوجود قنبلتين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم" تم استئناف العمل فى تلك المحطات بعد ساعتين من إخلائها حيث تبين أن الإنذار كاذب.

وتسبب الإنذار فى توقف الخدمات بجميع شبكات مترو آثينا والسكك الحديد الكهربائية (ISAP)، حيث نبه سخص مجهول السلطات، من خلال مكالمة هاتفية، فى الساعة 15:50 بالتوقيت المحلى بأن انفجارًأ على وشك الوقوع بسبب وجود قنبلة فى ميدان سينتاجما ومحطات قطار موناستيراكى.

وأفاد المتصل بأن القنابل ستنفجر فى الساعة 16:15 و16:40 على وجه الترتيب فى محطتين، ما دفع السلطات لإخلاء محطتى القطار المبلغ عن الانفجار المحتمل فيهما، كما تم استدعاء فرق المتفجرات والكلاب البوليسية.

وقالت الشركة المشغلة للشبكة "ستاسى" إنها أخلت أكثر من 40 محطة، فضلا عن مركز المراقبة، على خطين لقطارات الأنفاق بناء على أوامر الشرطة اليونانية، بما فيها الخط الذى يربط الشبكة بمطار آثينا الدولى.

وتم استئناف العمل فى المحطات بعدما أجرت فرقة تفكيك المتفجرات فى الشرطة تفتيشا بواسطة كلاب مدربة.