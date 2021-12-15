أوميكرون يصل دولة عربية جديدة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدر معهد "باستور" الجزائرى بيانًا قال فيه إن المصاب يحمل جنسية أجنبية ووصل إلى البلاد بتاريخ 10 ديسمبر الجارى.

متحور أوميكرون

وأشار المعهد إلى أن المصاب خضع فور وصوله لفحص جينى على مستوى مطار هوارى بومدين، وكانت نتيجته إيجابية، وذلك طبقا للإجراءات والبروتوكول الصحى الذى وضعته السلطات.

وسجلت الجزائر، الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا فى حصيلة الإصابات اليومية بـ كورونا حيث تم رصد 230 إصابة جديدة، وأربع حالات وفاة، فيما تماثل 183 مريضا للشفاء.

وأفادت بيانات وزارة الصحة الجزائرية، بأن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد بلغ 213 ألفا و288 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 6 آلاف و155 حالة.

كورونا فى الجزائر

وأضافت الوزارة أن 183 شخصًا تعافى من الإصابة، ليرتفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 146 ألفا و702 شخص.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت أمس الاثنين إن "أوميكرون" الذى رُصد فى أكثر من 60 دولة يشكل "خطرا عالميا كبيرا" مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات، لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة.