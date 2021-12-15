رابط الاستعلام عن كود الطالب وكتابة استمارة الشهادة الإعدادية 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

معرفة كود الطالب بالرقم القومي، تشغل محركات البحث تزايدا ملحوظا في الساعات الحالية من قبل طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم وذلك لمعرفة رقم الكود للطلاب بالتزامن مع اقتراب امتحانات نص العام لطلاب الشهادة الإعدادية 2022، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على جميع الطلبة والطالبات الشهادة الإعدادية بالتوجه إلى منصة التسجيل نصف العام الدراسي التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم وتسجيل بيانات الطلاب وبما فيهم كود الطالب، وهذا يعتبر شرط أساسي لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطوات تسجيل البيانات عن طريق الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية والتي سوف نتعرف عليها بالتفصيل في هذا المقال.

معرفة كود الطالب من خلال رقم القومي

الكثير من الطلاب الشهادة الإعدادية عن كيفية معرفة الكود الخاص بهم وذلك من أجل تسجيل الاستمارة لأداء امتحانات النصف العام الدراسي 2022، ولذلك سوف نعرض لكم خطوات الحصول كود الطالب بالرقم القومي من خلال السطور التالية:

القيام بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم من خلال شبكة الإنترنت.

ثم القيام بالضغط على تبويت خدمة الاستعلام عن كود الطالب.

بعد ذلك عليك إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب في المربع المخصص لذلك.

ثم النقر على أيقونة استعلام .

وأخيرا سوف تظهر لك نافذة جديدة تحتوي على بيانات الطالب والكود الخاص به.

كيفية كتابة استمارة الشهادة الإعدادية 2022

قد عرضنا لكم سابقا طريقة الحصول على كود الطالب وهنا سوف نتعرف على خطوات كتابة الاستمارة لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 فعليكم متابعة ما يلي:

الذهاب إلى منصة التسجيل الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم.

تسجيل الدخول من خلال البردي الإلكتروني الخاص بالطالب.

إدخال جميع البيانات الخاص بالطالب والمطلوبة في استمارة التسجيل بشكل صحيح.

ثم النقر على أيقونة أنا لست ربوت، ثم القيام باستكمال باقي البيانات والتأكد من سلامتها وصحتها، بالإضافة إلى إرفاق صورة شخصية خاصة بالطالب.

وفي نهاية الأمر يجب عليك طباعة الاستمارة والقيام بحفظها بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح.