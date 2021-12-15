رابط results.mlazemna نتائج الثالث المتوسط بجميع المحافظات العراقية والذي يقوم موقع وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن اعتماد نتائج الدور الثالث حضوريا وتنزيلها بالرقم الوزاري عبر رابط استخراج نتائج الطلاب، وتقوم عدد من المواقع الغير حكومية أيضا بالإعلان عن النتائج بآلية مختلفة بينما تكون النتائج الأدق هي الخارجة من الموقع الرسمي للوزارة، وذلك بعد قرار الوزارة الأخير بإعادة فتح باب اختبارات الدور الثالث للطلاب الذين لم ينجحوا في الدور الثاني 2021.

“الدور 3” رابط results.mlazemna نتائج الثالث المتوسط عبر epedu.gov.iq وموقع النجاح

حيث كانت وزارة التعليم العراقية قد قررت إلغاء الدور الثالث من الامتحانات، والاكتفاء فقط باختبارات الدور الأول والثاني، وبعد تقديم تظلمات عدد كبير من الطلاب تم الاستجابة لهم وعمل دور ثالث من الاختبارات النهائية في جميع المحافظات العراقية، باتباع النظام المعمول فيه في الامتحانات النهائية للطلاب واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا وأيضا اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لعدم حدوث الغش أو دخول الهواتف النقالة إلى لجان الامتحان.

موعد نتائج الثالث المتوسط (الدور الثالث)

أعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء التام من اختبارات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط في كافة المحافظات العراقية، وقامت أعمال تصحيح نتائج الطلاب على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها، كما تم مراجعة الأوراق بدقة للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات التي يستحق، وقد انتهت الاختبارات جميعها في محافظات: بغداد العاصمة – محافظة نينوى – ديالي – الكرخ الأولى – محافظة الكرخ الثانية – الكرخ الثالثة – الرصافة الأولى -محافظة الرصافة الثانية – الرصافة الثالثة – محافظة النجف – ذي قار – محافظة القادسية – محافظة صلاح الدين – واسط – محافظة اربيل – السليمانية – محافظة دهو – محافظة الانبار – بابل – محافظة البصرة – كربلاء – محافظة كركوك – ميثان – محافظة المثنى

ألية اختبارات الطلاب

حددت وزارة التربية والتعليم اختبارات الدور الثالث للطلاب المشمولين بمادة أو مادتين فقط بينما لا يحق للطالب الراسب في ثلاثة دروس دخول اختبارات الدور الثالث، وفق القوانين الحديثة التي تم إقرارها، حيث يعتبر هذا الطالب راسب، وقد تقرر أن يشمل اختبار الدور الثالث للراسب في درس أو درسين وكذلك الدور الأول التكميلي وطلبة الثالث الخارجي.