كورونا فى البرازيل.. 3826 إصابة جديدة.. ووفاة 92 شخصا

جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه المعدلات ارتفاعا من 2082 إصابة و48 وفاة سجلتها البلاد فى الحصيلة السابقة، علما بأن البيانات كانت غير كاملة لعدم تقديم سبع من الإدارات الاتحادية السبع والعشرين إحصاءات محدثة بسبب واقعة تسلل إلكتروني يوم الجمعة.

ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أفادت الصحة البرازيلية، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالى الإصابات بـ كورونا فى البلاد تخطى 22 مليونا و195 آلاف و775 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 616 ألفًا و970 حالة منذ بدء الجائحة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية على مستوى العالم فى أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالثة بعد أمريكا والهند تسجيلا للإصابات.

وأفادت تقارير صحفية، بأن العدد الفعلى لحصيلة الإصابات الإجمالية واليومية بـ كورونا، قد يختلف بشكل ملموس عما يرد فى الإحصاءات اليومية، مرجعة السبب إلى أن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.