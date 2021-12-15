كورونا يواصل وجيعة كوريا الجنوبية.. حصيلة مفزعة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه المعدلات ارتفاعا فى الإصابات من 5 آلاف و567 حالة ونزولا فىى الوفيات من 94 حالة سجلتها البلاد فى الحصيلة السابقة.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت وزارة الصحة فى كوريا الجنوبية بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد ارتفعت إلى 536 ألفا و495 حالة.

وأضافت الوزارة أن إجمالى حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس التاجى بلغ 4 آلاف و456 حالة.

كورونا فى كوريا الجنوبية

وكانت السلطات الكورية الجنوبية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تمديد التحذير الخاص بشأن السفر إلى الخارج لمدة شهر آخر بسبب انتشار سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا على مستوى العالم.

وفى بيان نقلته وكالة "يونهاب" الكورية، نصحت وزارة الخارجية فى البلاد، المواطنين الكوريين بإلغاء أو تأجيل الرحلات غير الضرورية للخارج حتى يوم 13 يناير المقبل، مع مطالبة المقيمين فى الخارج باتخاذ إجراءات وقائية لمنع التعرض للفيروس مثل الامتناع عن حضور الأحداث واسعة النطاق، وتم فرض تحذير السفر لأول مرة فى مارس وتم تمديده شهريا، حيث تكافح العديد من الدول مع تفشى سلالات مختلفة من كورونا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.